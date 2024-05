Fã de banda de punk rock sofre paralisia após vocalista pular na plateia

Uma fã da banda de punk rock Trophy Eyes está com uma paralisia após vocalista do grupo pular na plateia durante um show.

O que aconteceu

A fã sofreu paralisia após o vocalista John Floreani se jogar de costa sobre a multidão. O acidente aconteceu em uma casa de show em Buffalo, Nova York, EUA, no 30 do mês passado, de acordo com a emissora WGRZ.

Após o acidente, a jovem Bird Piché, 24, não consegue mover os braços. Os fãs levantaram o músico, mas não perceberam que Bird estava ferida. Em seguida, ao perceberem a situação, as pessoas ao redor acreditavam que a fã havia desmaiado.

Ela não estava se levantando e John, o vocalista, ficou com ela disse um amigo da vítima ao canal Wolter Tejera

O vocalista acompanhou a fã até o hospital. Ele foi com a ambulância até o Erie County Medical Center, onde Bird passou por uma "cirurgia de trauma de emergência". Ela sofreu lesões na medula espinhal e não tem expectativa de alta, segundo a página do GoFundMe, que foi criada para ajudá-la com as despesas médicas.