Luana Andrade pediu perdão a Deus antes de lipoaspiração, diz João Hadad

João Hadad fez uma confissão no sábado (11) aos demais participantes de A Grande Conquista (Record) sobre a morte de sua noiva, Luana Andrade, no fim de 2023.

O que aconteceu

Hadad respondia às perguntas dos colegas confinados no reality quando revelou uma das últimas falas de Luana antes de falecer. A influenciadora digital morreu após complicações de uma lipoaspiração no joelho.

Segundo o Conquisteiro, suas últimas palavras foram em uma conversa com o objetivo de acalmar a ex-Power Couple. "A gente rezou juntos, e a última palavra dela foi levantar a mão para o céu chorando e falar: 'Deus, eu quero te pedir perdão. Eu já julguei muita gente que fez a cirurgia de lipo. Eu não estou aqui por estética ou vaidade. Estou aqui para realizar um sonho que me incomoda. Tá em suas mãos".

Após essa conversa, Luana fez mais uma oração e foi encaminhada ao centro cirúrgico, diz Haddad, onde faleceu. A influenciadora tinha 29 anos e sofreu com uma embolia pulmonar maciça e quatro paradas cardíacas.

