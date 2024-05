Davi, do BBB 24, diz que voltará para Rio Grande do Sul para ajudar vítimas

Davi, do BBB 24, contou que voltará para o Rio Grande do Sul para continuar ajudando as vítimas das enchentes causadas pelas fortes chuvas no estado.

O que aconteceu

O campeão do BBB 24 voltou à Bahia para o Dia das Mães, mas contou que pretende voltar ao estado gaúcho. "Quinta-feira [dia 16] estarei no Rio Grande do Sul para poder estar colaborando e ajudando aquelas vidas que estão carentes das nossas doações"

Ele também pediu doações para os seguidores. "Se você quer ser voluntário e pode estar ajudando mais uma vez, estaremos doando 5 mil cestas básicas e 48 pallets de água. Então, qualquer valor nesse momento é muito bem-vindo para que a gente possa estar levando a alimentação necessária para aquele pessoal que tanto precisa"

Viagem para o RS

Durante estadia no Rio Grande do Sul, Davi ajudou na cozinha de um hospital universitário. Ele apareceu mexendo uma grande panela de feijão na cozinha do Hospital Universitário de Canoas, uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas.

Fala, rapazeada. Vim direto da Bahia. Estou aqui na cozinha do hospital, com a melhor cozinheira. Aprendi com a tia, viu. Aqui o melhor do feijão do hospital

O campeão do BBB 24 elogiou a comida e ainda fez uma brincadeira. "Que feijão gostoso! Está melhor do que pagar. Vou comer é de graça. Estou aqui com esse feijão firme e forte", disse ele.

Na legenda, ele escreveu sobre a importância de ajudar as vítimas da tragédia. "Vamos ajudar de todas as formas", escreveu o baiano,