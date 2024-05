Meu marido lê meu diário e coloca localizador no carro. É normal?

No "Metendo a Colher" desta segunda-feira (13), uma das seguidoras de Universa pergunta para Cris Fibe o que ela acha sobre um marido "que lê o diário e coloca localizador no carro sem consentimento". Independentemente de ser com ou sem consentimento, a colunista resume esse tipo de comportamento em uma palavra: violência.

"Se o seu marido te intimida ou às vezes te violenta, que 'sim' seria esse que você diria para ele?", questiona Fibe. Ela lembra que o diário é um caderno de intimidades e que, justamente por isso, querer lê-lo é violar a confiança do outro: "O diário é uma coisa que, se fosse pra outra pessoa ler, a gente escrevia pra outra pessoa".

Para Fibe, o comportamento do marido demonstra que a relação entre o casal envolve vigilância, controle e poder. "Diria que é um sinal de alerta muito grande".

O controle nunca é amor. Eu diria que você deveria cogitar interromper imediatamente essa relação. Cris Fibe

