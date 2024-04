Virgínia Fonseca corre do palco após ouvir nome de ex-namorado: 'Pesada'

Virgínia Fonseca, 25, ficou em uma saia justa durante o programa "Sabadou com Virgínia" (SBT) ontem. Durante o quadro "Se beber, não fale", ela foi questionada por MC Rayan SP sobre quem não trabalharia mais e a própria plateia respondeu: Pedro Rezende, seu ex-namorado.

O que aconteceu

Após pergunta de MC Rayan SP, a plateia começou pedir uma resposta. "Você viu como é. A plateia com a língua afiadíssima", disse ela. "Gente, essa é pesada", complementou em meio aos gritos do público.

Virgínia tentou se esquivar da resposta, mas uma pessoa do público gritou: "Rezende".

Desconcertada, Virgínia correu do palco e tentou se esconder atrás do cenário. "Caraca, comecei a suar", disse ela.

O momento repercutiu nas redes sociais.

Com quem Virginia Fonseca não trabalharia de JEITO NENHUM? #SabadouComVirginia pic.twitter.com/WE0VCFOK2l -- 📺 (@OJonhSantos) April 28, 2024

Com quem Virginia Fonseca não trabalharia de JEITO NENHUM? #SabadouComVirginia pic.twitter.com/WE0VCFOK2l -- 📺 (@OJonhSantos) April 28, 2024

Relacionamento com Rezende

Virgínia namorou Rezende entre 2018 e 2020. Com o término também acabaram os negócios. Ela abriu um processo após sair da agência ADR, da qual ele é sócio. Ela desejava que a Justiça do Trabalho reconhecesse seu vínculo de trabalho. A empresa, por sua vez, exigia o pagamento de uma multa pela quebra de contrato.

Virginia perdeu o processo e teve que arcar com uma multa. Virginia chegou a pedir o direito de justiça gratuita, garantido pela Constituição àqueles que não conseguem arcar com os custos do processo. O juiz substituto do Trabalho Ronaldo Piazzalunga negou e disse que o pedido "beira a má-fé", já que as condições financeiras da influenciadora estão documentadas em suas redes sociais.

Zé Felipe, marido de Virginia, afirmou que a dívida dela foi paga. Ele também brincou com o valor: "Demos 7 vacas e pagamos a dívida".