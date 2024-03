Tatá Werneck e Ana Beatriz Nogueira vencem ação contra juiz do caso Ferrer

As atrizes Tatá Werneck e Ana Beatriz Nogueira venceram uma ação movida por Rudson Marcos, juiz do caso Mariana Ferrer.

O que aconteceu

Rudson Marcos foi quem julgou o caso de Mariana Ferrer, influenciadora que acusava o empresário André Camargo Aranha de estupro. O réu foi absolvido pelo juiz e uma reportagem do Intercept usou o termo "estupro culposo" para definir a decisão, que não estava presente na sentença.

As atrizes, assim como outras celebridades, compartilharam publicações com o termo "estupro culposo". Rudson entrou com ação contra Tatá, Ana Beatriz e mais famosos. Ele alegou que as artistas compartilharam as publicações sem checar a veracidade.

O juiz pediu R$ 30 mil de indenização de Ana Beatriz e R$ 15 mil de Tatá Werneck por danos morais. O juiz Luiz Carlos Broering, do 1º Juizado Especial Cível do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) não viu conduta que tivesse causado dano moral, já que nenhuma das atrizes citou Rudson.

Ricardo Brajterman, advogado das artistas, disse a Splash: "Foi uma crítica à tese de estupro culposo, sem jamais criticar alguma pessoa. Esse foi o principal fundamento da sentença para julgar improcedente a demanda".

Já os advogados do juiz afirmaram que o juiz "não concorda com a improcedência, respeita a decisão judicial, mas pretende recorrer".