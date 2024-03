Saryne: Certa ou não, suposta publi de Camila em motel não foi de bom tom

Ex-esposa de Lucas Buda, do BBB 24 (Globo), Camila Moura foi flagrada saindo de um motel com um rapaz nesta quinta-feira (28) em São Paulo. Parte do público enxergou o 'flagra' como uma armação de Camila para tentar manter seu engajamento nas redes sociais.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, é mais uma das que enxergam o episódio como uma provável encenação publicitária. "É uma foto que até agora não me parece verdade. Acho esquisito o fato de as imagens não terem sido divulgadas por agências - e, mais ainda, ela tê-la compartilhado em seus próprios stories."

Saryne receia, entretanto, que esse tipo de investida possa se voltar contra a imagem da própria Camila. "Se foi algo armado, ela está indo em um caminho perigoso para si mesma. Na internet, você ganha palco, as pessoas te ajudam, te amam - mas as mesmas pessoas que te colocam nos holofotes podem puxar o teu tapete de uma hora para a outra."

Independente de julgamentos morais, Bárbara não enxerga neste o melhor caminho para Camila se promover comercial. "Não me parece a melhor estratégia de imagem ou de marketing. Não dá para dizer se ela está certa ou errada, mas entendo que não foi de bom tom ter aceitado essa publicidade - se é que é mesmo uma publicidade. Poderia ter ido por outro caminho."

Bárbara: Inscrição em dupla é novidade interessante de Boninho para BBB 25

A Globo anunciou que vai aceitar inscrições em dupla para a próxima temporada do BBB. O critério fundamental é que os que aderirem a essa modalidade sejam "fortemente conectados por um laço", seja familiar - irmãos, tio e sobrinho, mãe e filha - ou de amizade.

Bárbara Saryne enxerga a nova ideia de Boninho como uma novidade potencialmente interessante para o reality. "É uma informação que chama a nossa atenção, porque se trata de algo diferente por ali - embora já tenha acontecido no BBB 18, quando a Ana Clara jogou em dupla com o pai dela, Ayrton. Foram participantes muito marcantes daquela temporada."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

