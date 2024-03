Ritinha invade quarto e flagra José Augusto saindo do banho em 'Renascer'

Nos próximos capítulos de "Renascer" (Globo), José Augusto (Renan Monteiro) será flagrado saindo do banho por Ritinha (Mell Muzzillo).

Tudo começa quando o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) chega em casa bêbado após beber na venda do Norberto (Matheus Nachtergaele). Ao sair do banho, ele se assusta ao encontrar a esposa de Damião (Xamã) em seu quarto: "Oi, Ritinha, quer me matar do coração?".

Ela responde que está ali para ajudá-lo: "Eu não vim lhe matar não, doutor, vim lhe curar".

Ritinha diz que Augusto não precisa ter medo dela. "Não é bem de casa que tô fugindo não, Ritinha", diz o médico. "Precisa ter medo não, causa que não mordo", afirma a moça.

O irmão de João Pedro (Juan Paiva) lembra que o marido de Ritinha é um homem perigoso. "Mas só se você me faltar com o respeito", responde a filha de Inácia (Edvana Carvalho).

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.