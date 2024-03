Musa do Gama, fisiculturista: quem é a influencer encontrada morta no DF?

A influenciadora fitness Rhayara Morais, 34, foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Águas Claras, no Distrito Federal, na última quarta-feira (27).

Quem era Rhayara Morais?

Nas redes sociais, Rhayara Morais se apresentava como influenciadora digital, modelo e atleta fisiculturista. Ela tinha 144 mil seguidores no Instagram e 540 mil no Tiktok.

A influenciadora digital compartilhava fotos e vídeos de sua rotina de treinos na internet. Ela também gostava de dividir mensagens de incentivo aos fãs pela busca do corpo saudável.

Rhayara havia se tornado atleta fisiculturista há dois anos. Ela conquistou o título de campeã brasiliense de levantamento terra na categoria até 70kg.

Em 2009, a influencer se aventurou como modelo de time de futebol. Ela representou o time de futebol do Gama no concurso "musas do Candangão".

Além da vida focada nos treinos, Rhayara Morais trabalhava como modelo fitness. Ela já havia sido também jornalista no site Esporte Candango e na Rádio Redentor, além de atuar como produtora no Jogo Aberto DF (Band).

Fora do mundo digital, a influencer tinha formação em direito e ciências da computação. Atualmente, segundo seu perfil no Linkedin, ela estava cursando educação física.

A morte

Rhayara Morais foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, em Águas Claras, nessa quarta-feira (27/3).

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada às 15h45 para a remoção do cadáver. De acordo com as investigações, a morte teria ocorrido há, aproximadamente, seis dias pelo estado do corpo.

A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul. Os peritos do Instituto de Criminalística (IC) foram acionados para a perícia no corpo da influencer e local.