Páscoa: 6 receitas de bacalhau para preparar no feriado

O bacalhau está entre os tradicionais pratos servidos na Páscoa brasileira, seja no almoço da Sexta-Feira Santa ou no domingo. Veja abaixo uma seleção de receitas especiais para preparar nestas datas.

1. Bacalhau à Braz

Bacalhau à Braz Imagem: Mauro Holanda

Ingredientes

3 posta(s) de bacalhau

1 quilo(s) de batata

Óleo para fritar

2 cebolas

6 ovos

3 colher(es) de sopa de azeite

2 dente(s) de alho

1 ramo(s) de salsa

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o bacalhau durante 5 minutos em água fervente. Deixe esfriar. Retire a pele e as espinhas e desfie-o.

Corte a batata no formato de batata palha e frite. Descasque e corte a cebola em rodelas. Refogue-a no azeite juntamente com o alho picado.

Acrescente o bacalhau desfiado e mexa bem. Junte as batatas fritas e tempere com sal, pimenta e salsa picada. Bata bem os ovos e junte-os ao preparado. Mexa seguidamente até cozerem.

Decore e sirva na hora.

Receita do chef Erivan Solidone do Restaurante Chiado

2. Bacalhau gratinado com batatas

Bacalhau gratinado com batatas Imagem: Divulgação

Ingredientes

400 grama(s) de bacalhau

2 cebolas fatiadas em rodelas

4 batatas grandes fatiadas em rodelas

2 dente(s) de alho picados

1 lata(s) de leite evaporado

1 colher(es) de sopa de manteiga

Pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Deixe o bacalhau de molho por 24 horas. Nesse período, troque a água duas vezes. Após esse período, escorra a água e reserve o bacalhau sem pele e sem espinhas.

Em uma panela de barro, derreta a manteiga. Refogue primeiro a cebola e, depois, o alho. Quando a cebola estiver transparente, acrescente as rodelas de batata e deixe fritar por alguns minutos.

Adicione o bacalhau e aguarde 5 minutos. Passado o tempo, acrescente o leite evaporado e espere mais alguns minutos.

Leve tudo ao forno e deixe assar por 25 minutos, em temperatura baixa. Verifique se as batatas estão tenras. Jogue alguns pedaços de manteiga e deixe gratinar por até 4 minutos.

Receita do chef Diego Koppe

3. Bacalhau ao forno com legumes

Ingredientes

500 grama(s) de lombo de bacalhau dessalgado

Azeite a gosto

200 grama(s) de berinjela baby

200 grama(s) de abobrinha baby

200 grama(s) de cenoura baby

200 grama(s) de aspargos frescos sem os talos

100 grama(s) de mini cebolas

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Modo de preparo

Corte os legumes ao meio e tempere todos com sal, azeite e pimenta-do-reino. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos.

Regue o lombo de bacalhau com azeite e leve ao forno a 160°C por 15 minutos. Cubra-os com papel manteiga molhado. Para a montagem, coloque os legumes no prato e sobreponha o lombo de bacalhau, regue azeite a gosto e sirva.

Receita de Patrícia Magalhães

4. Bacalhoada portuguesa

Bacalhoada portuguesa Imagem: Divulgação

Ingredientes

2 quilo(s) de bacalhau dessalgado congelado em lombos

Azeite de oliva

2 quilo(s) de tomates maduros

2 quilo(s) de batatas

6 cebolas

4 dente(s) de alho picados

2 dente(s) de alho fatiados

Salsinha e cebolinha picada

100 grama(s) de azeitona portuguesa

2 pimentões vermelhos

1 pimentão amarelo Sal a gosto

Modo de preparo

Tire o bacalhau do freezer na noite anterior para descongelar. Coloque o bacalhau em água fervente. Assim que voltar a ferver, conte 5 minutos e retire. Quando esfriar, retire todos os espinhos e a pele. Deixe em lascas. Reserve.

Na água do bacalhau, cozinhe as batatas descascadas e fatiadas. Escorra e coloque embaixo da água fria para finalizar o cozimento. Escorra e reserve.

Fatie os tomates, os pimentões em tirinhas finas e a cebola em rodelas. Reserve. Faça um refogado com azeite em uma frigideira grande. Coloque a cebola e depois de 10 minutos mexa sempre. Coloque o alho e mexa por 2 minutos.

Em seguida, coloque os pimentões. Mexa e adicione o sal e por último os tomates. Mexa novamente por um minuto e desligue o fogo. Polvilhe com salsinha e cebolinha. Verifique o sal.

Monte o prato usando uma panela que pode ir para o forno. Cubra o fundo da panela com o refogado. Por cima, coloque o bacalhau e as batatas. Regue com azeite, polvilhe sal e coloque azeitonas. Faça as camadas até completar a panela.

Leve ao forno por 45 minutos (sem tampa) ou até o azeite na panela borbulhar e a batata começar a dourar. Na hora de servir, polvilhe com o alho frito e cebolinha fresca. Regue com mais azeite.

Enquanto a panela está no forno, frite o alho laminado em azeite, escorra no papel toalha e reserve para colocar por cima na hora de servir.

Receita da chef Cristina Haaland

5. Penne com bacalhau

Penne com bacalhau Imagem: Divulgação

Ingredientes

500 grama(s) da massa de sua preferência

3 litro(s) de água fervente

10 grama(s) de sal

500 grama(s) de bacalhau dessalgado e desfiado

300 grama(s) de brócolis

50 grama(s) de nozes

30 mililitro (ml) de azeite

Raspas de limão siciliano (opcional)

Noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as nozes e leve ao forno a 180°C por aproximadamente 7 minutos. Coloque em uma panela grande com água em fogo alto e deixe ferver. Depois, acrescente o sal e diminua o fogo.

Acrescente o macarrão e cozinhe pelo tempo necessário, até estar al dente. Depois, escorra a massa e reserve 150ml da água do cozimento. Em uma frigideira funda, coloque o azeite e o brócolis e refogue por 3 minutos. Acrescente o bacalhau em lascas, tempere com sal e noz-moscada.

Leve a massa à frigideira com os outros ingredientes. Mexa até incorporar. Por fim, acrescente a água do cozimento. Misture delicadamente e sirva com azeite.

Receita da chef Mayara Krigner

6. Bacalhau confitado em azeite

Bacalhau confitado em azeite Imagem: Divulgação

Ingredientes

2,5 quilo(s) de bacalhau em postas já dessalgado

1,5 litro(s) de azeite de oliva

20 dente(s) de alho (inteiros e ligeiramente amassados)

Sal, alecrim e pimenta a gosto

Modo de preparo

Tempere o bacalhau com sal, pimenta, alho e alecrim. Coloque em uma forma e cubra com azeite. Leve ao fogo a 90°C por aproximadamente 2h. A temperatura precisa ser bem baixa para não fritar as postas do peixe.

Após a cocção estar completa, drene todo o líquido e emulsione com um mixer até obter uma textura ligeiramente cremosa. Ajuste sal e pimenta, se necessário.

Montagem

Disponha o molho no prato e sirva com a posta do bacalhau e um grande fio de azeite. Inclua vegetais salteados e rúcula selvática bem fresca.

Receita do chef Martin Casilli do SKY Hall Garden



*Receitas publicadas originalmente em 22/12/2023