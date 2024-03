Angélica relembra vez em que ficou com mamilo de fora em Dubai

No no programa Que História é Essa, Porchat? (GNT), exibido na noite de quarta (27), Angélica, 50, relembrou a vez que ficou com o mamilo de fora em Dubai.

O que aconteceu

Ela estava com a família em um parque aquático quando decidiu ir em um brinquedo mais radical para agradar o filho Benício. "Fazer bonito para os meus filhos", disse ela em seu relato.

Angélica e o garoto foram em uma atração com boia dupla. Segundo ela, era tudo calmo, com água pelo joelho, mas Benício desviou o caminho: "Ele adora uma presepada!".

A apresentadora conta que eles pararam em frente a uma grande parede e ela percebeu, pela expressão de seu filho, que ele estava aprontando alguma coisa. "Eu conheço essa cara. Veio uma onda e me lavou. O mamilo pra fora, o cabelo torto, e eu só fiz assim: 'filho da p*' Foi só o que eu consegui fazer", relembra.

A loira relatou que começou a xingar o filho, descabelada e com o mamilo de fora. "Eu tive um surto! Porque quando a onda passou, eu estava naquele estado que falei, e aí eu abri o olho, assim, e disse: 'Seu desgraçado! Eu vou te matar! Foi quando eu olhei e tinha outra boia na minha frente com uma criança", disse.

Uma criança brasileira reconheceu Angélica naquele estado em Dubai. "A menina que podia ser uma japonesa, chinesa, indiana, americana... Ela era o quê? Ela fez assim: 'Você é a Angélica?'", falou.