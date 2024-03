João Guilherme muda visual e é comparado ao príncipe de 'Shrek'; veja

João Guilherme, 22, pegou os seguidores de surpresa na tarde de hoje ao surgir de visual novo nas redes sociais

O que aconteceu

O ator mostrou em suas redes sociais que está com os cabelos compridos: "Boa tarde", escreveu ele para mostrar o visual. Seus seguidores parecem ter estranhado um pouco. "Rico inventa cada moda", disse um; "se ele está lindo, eu estou perfeito", ironizou outro.

O filho de Leonardo, 60, ainda foi comparado com alguns personagens: "Gente, o príncipe do Shrek todo", apontou um; "vai ter live action de Shrek e eu não sabia", escreveu outra. "Ficou parecendo o Salsicha do 'Scooby Doo'", brincou mais um. Até Saulo Poncio foi comparado ao ator.

Imagem: Reprodução/Instagram/Divulgação