Juliana Paes revela depressão após polêmica política: 'Tomei remédios'

Juliana Paes, 44, em entrevista ao O Globo, sobre polêmica vivida em 2021 ao ser cobrada por se posicionar politicamente.

Repercussão negativa

Por um bom tempo, tive medo de abrir meu celular. Acabei terceirizando minhas redes sociais para ficar afastada dos comentários. Fiquei impressionada com os lugares que as pessoas me colocaram... Me adicionaram rótulos que nunca me descreveram, fui chamada de 'Bolsominion'. Acabou virando um telefone sem fio louco. Eu lia e pensava: 'Mas eu nunca disse isso!'.

A falta de um debate sadio e de uma interação que não fosse ataques pessoais me estarreceu. Gostaria de ter me posicionado mais. Porém, me fechei, virei um bichinho. E desenvolvi um quadro de depressão. Mesmo assim, conclamei a população a tomar vacina, me mostrei sendo vacinada. Acredito mais no exemplo do que no discurso.

Depressão e cuidados com a mente

Demorei a entender que estava deprimida, nunca tinha sentido nada parecido. Mas passei a ter pensamentos que não eram de vida, como "para que a gente vive?", "por que a gente está aqui?", "por que você me jogou aqui? Não queria ter vindo". Quando me dei conta de que eles estavam invadindo a minha mente, eu, com dois filhos amados e amáveis, resolvi procurar ajuda psiquiátrica. Tinha alguma coisa química que não estava funcionando bem. Tomei antidepressivo por um tempo e parei. Iniciei a terapia, que havia evitado a vida toda, e mergulhei nos meus treinos físicos.

Trauma e recomeço

Sofri o que a minha terapeuta denominou de 'curra pública'. Isso é um trauma. E, uma vez que se passa por ele, não se sai a mesma pessoa. A gente fica mais forte. A unanimidade não existe. Nem todo mundo vai me achar fofa, e tudo bem. Tem gente que segue um determinado artista só para não gostar dele, 'hater' virou uma espécie de profissão digital. Atualmente, quando leio certos comentários, penso: 'Putz, essa pessoa não me conhece mesmo'. Isso não tem me ferido mais.

