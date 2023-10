SIMIONI MORDEU O PÊNIS DE SHAYAN? Assista o 'VAR' e tire suas conclusões

A situação de Kamila Simioni está cada vez mais complicada em "A Fazenda 15". Após apontar falas polêmicas de outros participantes, que não foram ditas, diga-se de passagem, ela agora está sendo acusada de assédio contra Shayan. Nas redes sociais, o público do reality show já se movimenta pedindo pela expulsão da participante.

As acusações de assédio contra Simioni começaram ainda no início da semana passada. Antes da formação da roça, a peoa colocou a mão nas partes íntimas de Shayan. "Que é isso, Simioni? Meu Deus", disse o peão aos risos enquanto se afastava. Agora, a influenciadora digital foi acusada de morder o pênis de Shay durante a última festa que rolou no programa.

No vídeo que circula na web, Kamila dança na frente do participante e parece colocar um chapéu em frente ao rosto quando já estava na altura do órgão genital do peão. Em seguida, ele parece ter uma reação de choque e sai correndo. Assista:

VAR: Este seria o momento que Simioni mordeu Shay.

#AFazenda pic.twitter.com/VPok6oY6qk -- Fábio Parpinelli (@fabinhotv) October 24, 2023

Em conversa com Radamés e Alicia X nesta segunda-feira (23), Shay confirmou o ocorrido. "Ela [Simioni] tinha acabado de dar uma mordida no p*nto dele", contou o jogador de futebol. "Como que eu não vi isso?", perguntou a tiktoker.

"Ela estava dançando assim com ele, abaixou e 'vrau' [faz sinal com a mão como se fosse uma mordida]", relatou Radamés. "Eu fiz: 'Ué? O que é isso?' Ela deu o bote mesmo", confirmou o ex-participante do "Casamento às Cegas". Shay ainda comentou que a alertou sobre a atitude, mas ela estava muito alcoolizada na festa.

Na última festa, alguns telespectadores também pediram a expulsão de Kamila Simioni por bater o cabelo propositalmente em Radamés. Os fãs do programa indicaram que ela violou as regras e o agrediu.

No X, antigo Twitter, a tag "Record Apoia Assédio" chegou a ficar entre os assunto mais comentados, enquanto a emissora não se pronunciou sobre o caso. Dias atrás, o perfil oficial de Shayan também se manifestou sobre as cenas que estavam viralizando.

"Em momentos de constrangimento, é inegável que o nosso peão fica sem jeito de responder, por exemplo no momento em que a Simioni diz "me denúncia se você for homem". Ninguém é obrigado ou menos homem por escolher não ficar com alguém, essa escolha precisa ser respeitada independente do gênero, ele ainda não se manifestou para a produção por todos os gatilhos da edição passada e todos os outros traumas que ele já passou nesse e em outros realitys" , perfil oficial de Shayan.