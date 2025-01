Transmissão ao vivo de Maricá x Vasco pelo Carioca 2025: veja onde assistir

Maricá e Vasco entram em campo hoje (29), às 19h (de Brasília), em São Januário, em jogo válido pela 6ª rodada da Taça Guanabara.

Onde assistir ao vivo? Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) transmitem.

O Maricá é o líder com 11 pontos. Já o Vasco é o terceiro colocado, com nove pontos, e pode até assumir a liderança em caso de vitória (depende do resultado da partida entre Volta Redonda e Portuguesa-RJ).

O Cruz-Maltino segue invicto e vem de uma sequência de duas vitórias. O time dirigido por Fábio Carille goleou a Portuguesa-RJ por 4 a 1 na rodada anterior.

Os visitantes querem manter o embalo. Comandado pelo ex-atacante Reinaldo, com passagens marcantes por Botafogo, Flamengo e São Paulo, o Maricá vem de um empate em 2 a 2 contra o Sampaio Corrêa.

Maricá x Vasco -- Carioca 2025