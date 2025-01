Guardiola critica queda de técnicos no Brasil e 'sugere' demitir dirigentes

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola criticou quedas do futebol brasileiro e "sugeriu" que os dirigentes que colocaram os treinadores "errados" nos cargos fossem demitidos.

O que aconteceu

O treinador da equipe inglesa se utilizou de exemplo quando cita a importância do tempo para o trabalho: "No primeiro ano eu não ganhei. Se eles tivessem me expulsado, não teríamos feito 8 ou 9 anos como fizemos. E agora eles não me expulsaram este ano porque ganhamos muito no passado. Os clubes tinham que considerar que, quando demitem tantos técnicos, três ou quatro técnicos, o problema é deles por terem escolhido esses técnicos. Os clubes tinham que demitir os dirigentes por terem escolhido esses técnicos", disse, em entrevista à TNT Sports.

"As casas são construídas com tempo, não com um, dois, três dias", exemplificou o treinador. "No final apenas um vence. Os outros 19 ou 20 da série são fracassados, são ruins. Somos muito mal-educados em todo o mundo, achando que só quem ganha é quem triunfa".

O Manchester City corre riscos de não conseguir a classificação para as oitavas da Champions, e Guardiola refletiu sobre a situação: "Se não acontecer, não tem problema, vamos dormir um ou dois dias mal, tudo mais. Mas também acho que as outras 24 equipes que foram melhores do que nós, que há 24 equipes que também merecem estar lá e que há outras 24 equipes que foram bem. Parece que todo mundo precisa ganhar três títulos todos os anos para ter a satisfação pessoal de uma vida inteira", concluiu.

O City ocupa o 25º lugar na tabela do torneio, enquanto apenas as 24 equipes acima terão chance de disputar a próxima fase. Até a nona posição, os clubes irão disputar eliminatórias entre si para que o número diminua de 16 para oito times. Os primeiros oito avançam direto às oitavas. O elenco comandado por Guardiola terá apenas o último duelo desta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), contra o Club Brugge para tentar a classificação.