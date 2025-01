Internacional x Juventude: horário e onde assistir ao jogo do Gauchão

O Internacional recebe o Juventude neste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), em jogo pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.

O duelo no Beira-Rio será transmitido pela RBS TV (afiliada da TV Globo), apenas para o Rio Grande do Sul, e pelo Premiere. O Placar UOL acompanha os principais lances do confronto em tempo real.

O Inter vem de um empate no torneio. Pela primeira rodada, o Colorado ficou no 2 a 2 com o Guarany, com gols marcados por Alan Patrick e Victor Gabriel. A equipe abriu o placar e sofreu a virada com dois tentos de Yan Philippe.

Já o Juventude venceu na estreia do Gauchão. O Verdão bateu o Ypiranga por 2 a 0, sem preocupações, com dois gols de Gilberto. A equipe é líder do grupo C, com três pontos conquistados e um gol a mais que o São Luiz.

Internacional x Juventude - 2ª rodada do Campeonato Gaúcho