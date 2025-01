Flamengo: quem chegou, quem saiu e as mudanças no time

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo começou devagar no mercado da bola e deve ter poucas mudanças no elenco em 2025.

Com o Super Mundial de Clubes à vista, o clube não quer negociar titulares e pensa em fazer apenas reposições para setores carentes. Veja a seguir quem chegou, saiu e as mudanças esperadas.

Quem chegou

Juninho, atacante do Qarabag, foi a primeira e até agora única contratação. O jogador assinará contrato por três anos e chega por 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) de maneira parcelada.

Quem saiu

Gabigol foi o primeiro a sair. O atacante escolheu não renovar o contrato com o Flamengo ainda no final do ano passado e ganhou festa de despedida no último jogo no Maracanã. Ele já assinou com o Cruzeiro.

Quem também estava em fim de contrato e não fica é David Luiz. A nova diretoria decidiu não renovar com o zagueiro, que está a caminho do Fortaleza.

Fabrício Bruno foi vendido pelo Flamengo. O zagueiro virou reserva, queria sair e foi negociado com o Cruzeiro por 7 milhões de euros (R$ 45 milhões).

O que vai mudar no time

O Flamengo iniciou a pré-temporada para começar a esboçar as primeiras mudanças para 2025. O técnico Filipe Luís permanece no comando da equipe e, a princípio, deve manter a mesma base que foi campeã da Copa do Brasil em 2024.

A comissão e a diretoria acordaram de não vender titulares. Isso só vai acontecer em caso de ofertas irrecusáveis.

Para o início do ano, devem se manter no time titular nove jogadores. Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro, Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson.

Ficam abertos os dois setores do ataque. Juninho deve ser a novidade no início, já que é a principal contratação do Flamengo para repor Gabigol e Pedro segue fora. Na ponta, Everton Cebolinha ainda não está 100%, mas disputará vaga com Bruno Henrique, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Matheus Gonçalves.