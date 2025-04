Casagrande: Pedrinho está apequenando o Vasco, clássico é no Maracanã

Presidente e ídolo do Vasco, Pedrinho apequena o clube ao propor jogar com torcida única contra o Flamengo em São Januário, opinou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (2).

O Pedrinho levou a semifinal do Carioca ao Engenhão por causa da grama artificial e agora ele quer levar para São Januário com torcida única. Ele está mostrando sensação de inferioridade — ele mesmo não vê mais o Vasco do tamanho do Flamengo.

Em todos os jogos, ele está tentando levar o Flamengo para uma situação desconfortável. Talvez ele ache que consegue equilibrar o jogo porque vai dificultar o Flamengo de alguma maneira, ou sem torcida do Flamengo ou num campo de grama artificial.

Casagrande

O colunista defendeu que os clássicos entre os dois clubes pelo Brasileirão aconteçam no Maracanã.

O primeiro, com mando do Vasco, está marcado para o dia 19 deste mês, mas ainda não tem estádio definido porque São Januário não está liberado para receber clássicos.

O Vasco então não tem mais condição de jogar com o Flamengo no Maracanã? Eu sou contra o jogo em São Januário — o jogo tem que ser no Maracanã. A história do futebol carioca, dos grandes clássicos no Rio, é no Maracanã.