Giro NBA: Nikola Jokic anota 61 pontos mas Nuggets perdem para Timberwolves

Nesta rodada de segunda-feira de NBA, o Denver Nuggets recebeu o Minnesota Timberwolves e perdeu por 140 a 139 em jogo de duas prorrogações. Nikola Jokic marcou um triplo-duplo de 61 pontos, mas não foi suficiente para vencer.

O pivô sérvio dos Nuggets registrou a maior pontuação em um jogo de toda a NBA nesta temporada. Anotando também dez rebotes e dez assistências, se tornou o terceiro jogador na história a marcar um triplo-duplo de mais de 60 pontos. Ele atuou por 52 minutos, sem sair de quadra após o intervalo.

O jogo foi muito disputado, com 21 viradas no placar. Restando apenas 0.1 segundo para o final do segundo tempo da prorrogação e com Denver vencendo por 139 a 138, Nickeil Alexander-Walker sofreu a falta que o colocou na linha de lance-livre para vencer. Ele converteu os dois arremessos e garantiu o triunfo da equipe visitante.

O Denver Nuggets ocupa a terceira colocação da Conferência Oeste, com campanha de 47 vitórias e 29 derrotas. Já o Minnesota Timberwolves, é o sétimo colocado com 44 vitórias e 32 derrotas.

Os Nuggets permanecerão em casa e receberão os Spurs nesta quarta-feira, às 22h (de Brasília). Os Wolves vão a Nova York enfrentar os Nets, nesta quinta-feira, às 20:30.

Curry marca 52 pontos e Warriors vencem os Grizzlies

O Golden State Warriors venceu o Memphis Grizzlies no FedEX Forum (em Memphis) por 134 a 125. Stephen Curry marcou 52 pontos e 12 cestas de três convertidas.

Jimmy Butler e Draymond Green também tiveram boa atuação, Butler marcou 27 pontos e Green fechou a noite com triplo-duplo de 13 pontos, dez rebotes e 12 assistências. No lado do time da casa, Ja Morant anotou 36 pontos e seis assistências.

A vitória aproxima os Warriors (5º lugar) dos Lakers (4º) na Conferência Oeste, a equipe soma 44 triunfos e 31 derrotas. Os Grizzlies vêm logo atrás, em sexto lugar, com o mesmo número de vitórias e uma derrota a mais.

A próxima partida do Golden State será nesta quarta-feira, contra o Los Angeles Lakers, às 23h. O Memphis Grizzlies vai a Miami enfrentar o Heat, nesta quarta, às 20h30.

52 PTS

12 3PM

10 REB

8 AST Mama, there goes that man pic.twitter.com/pk14Yn0Jyc ? Golden State Warriors (@warriors) April 2, 2025

Veja outros resultados da NBA nesta terça-feira:

Phoenix Suns 123 x 133 Milwaukee Bucks



Portland Trail Blazers 127 x 113 Atlanta Hawks



Orlando Magic 116 x 105 San Antonio Spurs



Philadelphia 76ers 91 x 105 New York Knicks