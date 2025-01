Bia Haddad fica com o vice nas duplas em Adelaide

Bia Haddad bateu na trave na disputa pelo seu primeiro título na temporada 2025. Na madrugada desta sexta-feira, a tenista brasileira ficou com o vice-campeonato na chave de duplas do WTA 500 de Adelaide.

Na final, Bia Haddad e a alemã Laura Siegemund caíram diante da russa Alexandra Panova e da chinesa Hanyu Guo. O duelo terminou em 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4.

A partir de agora, Bia Haddad foca em sua participação no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada 2025. Na chave de simples, a brasileira estreia contra a argentina Julia Riera, número 147 do ranking mundial.

Nas duplas, Bia repetirá no Aberto da Austrália a parceria com Laura Siegemund. Elas ainda aguardam o sorteio para conhecer as adversárias na rodada de abertura do torneio.