Corinthians oficializa empréstimo de Fagner ao Cruzeiro

Nesta quarta-feira, através de uma nota oficial, o Corinthians oficializou a ida por empréstimo do lateral-direito Fagner ao Cruzeiro. O vínculo do atleta com o Cabuloso é válido até o fim de 2025.

Ao todo, Fagner disputou 578 jogos pelo Timão e conquistou cinco títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019). Suas boas atuações pelo Corinthians renderam-lhe uma convocação para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

O jogador de 35 anos foi revelado pelo Timão e depois rumou à Europa, onde atuou por PSV, da Holanda, e Wolfsburg, da Alemanha. Depois, retornou ao Brasil em 2009 para vestir as cores do Vasco, onde ficou até o fim de 2013. No início de 2014 foi contratado pelo Corinthians, clube pelo qual mais se destacou e atuou por 11 anos.

Corinthians empresta Fagner ao Cruzeiro. O Sport Club Corinthians Paulista acertou o empréstimo do lateral-direito Fagner ao Cruzeiro Esporte Clube até o término da temporada 2025. Filho do Terrão, Fagner soma 578 jogos pelo Timão, sendo o sétimo com mais partidas disputadas... pic.twitter.com/iLWOLGkvgA ? Corinthians (@Corinthians) January 8, 2025

Com a saída de Cássio no primeiro semestre de 2024, Fagner se tornou o jogador mais longevo no elenco do Timão junto com o paraguaio Ángel Romero. Desde então, os dois dividiam o posto de principais líderes da equipe.

O projeto do Cruzeiro consiste em se reforçar com jogadores experientes, capazes de entregarem resultados no curto prazo. Não à toa, boa parte das contratações da Raposa na temporada possuem um perfil parecido: nomes consagrados ou atletas com rodagem.

Para 2025, além de Fagner, o Cruzeiro já anunciou as contratações de Gabigol, ex-Flamengo, Dudu, ex-Palmeiras, Yannick Bolasie, ex-Criciúma, Christian, ex-Athletico-PR, Eduardo, ex-Botafogo, e Rodriguinho, ex-América-MG.