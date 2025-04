Interino do Corinthians cita importância de preparar garotos para o profissional e projeta futuro

Responsável por dirigir o Corinthians na vitória de 2 a 1 sobre o Sport, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Orlando Ribeiro falou sobre a importância de deixar os garotos da base prontos para uma oportunidade no profissional.

O técnico interino, que dirige o elenco sub-20, convocou três jogadores da categoria inferior para o duelo com os pernambucanos na Neo Química Arena. Gabriel Caipira, Gui Negão e Dieguinho estiveram no banco de reservas. O último entrou no decorrer do segundo tempo.

"Isso é bom, os meninos têm esperanças de que podem chegar no profissional. O Corinthians é uma integração. Eles sempre estão à disposição quando precisar. Tínhamos alguns atletas suspensos. É válido convocar eles. O Dieguinho poderia fazer a função que estava faltando no segundo tempo. Isso dá confiança para todos eles que estão no sub-20, cientes de que podemos ser chamados quando for preciso", disse Orlando.

"Preciso preparar os garotos para a oportunidade. Sempre conversamos internamente. Sempre deixamos os meninos próximos e preparados para a oportunidade", completou.

Orlando Ribeiro tem 58 anos e já carrega uma longa careira no futebol, especialmente nas categorias de base. No profissional, ele chegou a comandar interinamente o Santos na reta final de 2022.

O treinador não esconde o seu desejo de se firmar na categoria principal, porém não tem pressa para isso.

"Tudo tem sua hora, minha característica na carreira é a base, agora muito mais no sub-20. É um projeto de vida, chegar aos profissionais, mas temos que chegar no momento certo. Não tenho pressa. Parei de jogar futebol muito tarde. Por isso achei melhor fazer da maneira que estou fazendo. Desde escolas franqueadas, passando por todas as categorias, estamos, aos poucos, chegando aos profissionais", disse.

"Não tive nenhuma situação que um time profissional me chamou atenção para ir. Já que não se tem um projeto muito vantajoso, prefiro seguir da maneira que estou. É um projeto, mas não tem limites. Enquanto estiver com saúde e energia , vamos trabalhar isso. Vamos vamos esperar a hora certa", finalizou.

O Corinthians volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O clube recebe o Racing-URU na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos. Caso a diretoria não consiga contratar um novo técnico até lá, Orlando Ribeiro deve seguir no banco de reservas.

Já o próximo desafio pela Série A será no domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, às 16 horas, pela sexta rodada.