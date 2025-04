Prime Video exibe seis jogos dos playoffs da NBA; confira

O Prime Video anunciou a transmissão de seis jogos ao vivo da NBA para os fãs de basquete, que serão exclusivos para os membros Prime.

Neste domingo, o Cleveland Cavaliers enfrenta o vencedor do confronto entre Miami Heat e Atlanta Hawks, válido pelo Torneio Play-In da Conferência Leste. A partida terá início às 20h (de Brasília), e contará com Marcelo Gomes e Alana Ambrosio na equipe de transmissão. Mais tarde, às 22h30, Houston Rockets entra em quadra contra o Golden State Warriors. A narração ficará a cargo de Rômulo Mendonça e os comentários de Ricardo Bulgarelli.

Já na segunda-feira, o New York Knicks recebe o Detroit Pistons no Madison Square Garden, a partir das 20h30. Será o segundo embate das franquias nos Playoffs de 2025, após o encontro do dia 19. Rômulo Mendonça ficará responsável pela narração e Alana Ambrosio pelos comentários. Às 23h, o Denver Nuggets entra em quadra contra o Los Angeles Clippers.

Na terça-feira, às 23h, o Los Angeles Lakers encara o Minnesota Timberwolves pelo segundo jogo da série. A partida terá, de um lado, Luka Doncic e LeBron James, e, de outro, Anthony Edwards e Rudy Gobert.

Por fim, na quarta-feira, às 20h, o Orlando Magic recebe o Boston Celtics no Kia Center, em duelo válido pela segunda rodada dos Playoffs.