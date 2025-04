Doncic crava cesta do meio da quadra durante jogo da NBA; assista

Astro do Los Angeles Lakers, Luka Doncic protagonizou uma cesta memorável durante o jogo contra o Minnesota Timberwolves, válido pelos playoffs da NBA (assista abaixo).

O que aconteceu

O esloveno encaixou três pontos a partir de um arremesso do meio da quadra. O lance ocorreu no terceiro quarto, já no estouro do cronômetro.

Doncic, aliás, foi o cestinha da partida com 37 pontos — e oito rebotes —, mas não evitou a derrota dos Lakers em casa. A franquia de Los Angeles perdeu por 117 a 95. O jogo foi o primeiro dos playoffs da Conferência Oeste.

As equipes voltam a medir forças já na terça (22), a partir ads 23h (de Brasília). O duelo ocorre novamente em Los Angeles.

Assista à cesta de Doncic