Presidente do Grêmio detona arbitragem do Gre-Nal: 'Pênalti de concurso'

O clássico com o Internacional disputado neste sábado ainda não acabou para o Grêmio, que revoltado com erros de Braulio da Silva Machado promete ir à CBF reclamar da arbitragem no empate por 1 a 1 na Arena do Grêmio. O presidente Alberto Guerra lamentou muito a não marcação de uma penalidade aos 39 minutos e a consequente expulsão do lateral-direito Aguirre e já adiantou que fará um protesto.

Faremos reclamação formal mais uma vez. Nunca faltou reclamação do Grêmio diária ou semanal, quando possível. A CBF não gosta de erros, porque é obrigada a punir. É impressionante como um pênalti de concurso desses não é dado. Já não é a primeira vez que isso acontece. São pênaltis escandalosos não dados para o Grêmio como hoje Alberto Guerra

O lance em questão ocorre aos 39 minutos em arrancada de Aravena. O chileno cai na área após levar uma trombada de Aguirre. "Temos outros lances que precisam ser pontuados. O Grando merecia amarelo e acabou expulso. Em outro lance, o Volpi já estava com a bola na mão e o jogador (Vitinho) deixa a perna para bater na cabeça do goleiro", seguiu o dirigente em seu protesto.

De acordo com o áudio do VAR divulgado pela CBF, Braulio foi informado sobre "um contato lateral que não consegue pegar na bola e atinge a perna." O catarinense, ao analisar as imagens, contudo, optou por não anotar o pênalti alegando que ambos estavam "tentando jogar bola."

Tem um contato lateral, com os dois jogadores tentando jogar bola. Estou vendo bem o lance e até agora não vi nada diferente. Mas quero verificar 100%. Tá aí, perfeito, estou voltando com tiro de meta Braulio

O dirigente gremista não informou quando fará seu protesto oficial na CBF e também evitou falar sobre o nome do futuro treinador após demissão de Gustavo Quinteros na rodada passada, na qual o Grêmio levou 4 a 1 do Mirassol.

"A gente não fala (sobre técnicos) porque não tem nada fechado ainda, embora tenhamos conversas avançadas. Estamos tentando finalizar o mais rápido possível para anunciar e tocarmos o ano adiante", revelou.