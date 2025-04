Internacional soma oito clássicos seguidos sem derrota contra o Grêmio; veja números

Na noite do último sábado, o Internacional, que ficou no empate por 1 a 1 com o Grêmio, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, ampliou sua invencibilidade em clássicos contra o rival. O retrospecto agora é de cinco vitórias e três empates.

Com 75% de aproveitamento, o Colorado tem média de menos de um gol sofrido nas oito partidas. O time, que balançou as redes 13 vezes, tem apenas sete tentos sofridos.

O bom desempenho nos clássicos reflete no número de finalizações arriscadas e cedidas ao Grêmio. Segundo o Sofascore, o número a favor é de 13,7, enquanto sofreu 67 ao todo, o que gera uma média de 8,4 por jogo.

Alan Patrick é uma das principais peças do Colorado quando o assunto é clássico. Diante do rival, o atleta soma cinco tentos e três assistências nas últimas dez partidas, além de 33 passes decisivos. Na noite do último sábado, o atleta foi o responsável por empatar a partida, desta vez com um gol de pênalti.

? O @SCInternacional não perdeu nenhum dos últimos 8 Grenais! ?? ? 5V - 3E - 0D (!)

? 75.0% aproveitamento (!)

?? 13 gols

? 7 gols sofridos (!)

? 110 finalizações (13.7 /j)

?? 67 finalizações sofridas (8.4 /j!)

? 49.0% posse de bola

? 1 título pic.twitter.com/EbwiRTUtbw ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 20, 2025

Além da invencibilidade, o Internacional voltou a ser campeão do Campeonato Gaúcho, em cima do Grêmio, após sete anos. A equipe conquistou a taça após superar o rival por 3 a 1 no agregado.

Com o empate no Brasileirão, o Internacional subiu para décimo, agora com seis pontos. O time, porém, pode perder posições ao longo da rodada.

A próxima partida será contra o Nacional-URU, na terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Já pela competição nacional, o Colorado volta a campo diante do Juventude, no sábado (26), às 16h, novamente em casa.