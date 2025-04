Fluminense x Vitória: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Vindo de cinco vitórias consecutivas na temporada, sendo a mais recente por 2 a 0 sobre o Corinthians em São Paulo, o Fluminense quer manter o embalo contra o Vitória. As duas equipes se enfrentam neste domingo, às 18h30(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com nove pontos conquistados, o Tricolor tenta se manter entre os primeiros colocados.

Onde assistir: o confronto entre Fluminense e Vitória terá transmissão pelo Premiere (Pay-Per-View)

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, não esconde que o atual momento transmite confiança para o duelo deste domingo.

- Os bons resultados são importantes e esperamos manter isso neste jogo. Sabemos que é um conjunto de fatores e que é importante os jogadores receberem a confiança por parte da comissão técnica. As coisas estão acontecendo - disse Renato.

Na visão do treinador do Fluminense, a sequência de jogos com a mesma base é a fórmula do sucesso e por isso vai repetir a formação que derrotou o Corinthians. Mas deve rodar o time no segundo tempo.

O Vitória também entra em campo com o fôlego renovado. O triunfo por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na Bahia, foi o primeiro neste Brasileirão e levou o time aos quatro pontos. Mas ainda é preciso abrir vantagem para a zona de rebaixamento.

Justamente por conta da necessidade de pontuar que o técnico Thiago Carpini quer ver o time repetindo a boa atuação do meio de semana. Na visão dele o Rubro-Negro baiano precisa ter em mente o que planeja para o ano.

- Nós precisamos manter o nível que mostramos, com intensidade e muita velocidade. Jogamos como queremos para chegarmos ao fim da temporada onde estamos planejando chegar e isso dá trabalho - disse ele.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE-RJ X VITÓRIA-BA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 20 de abril de 2025 (Domingo)



Horário: 18h30(de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Renê; Facundo Bernal, Martinelli e Lima; Jhon Arias, Agustín Canobbio e Germán Cano



Técnico: Renato Gaúcho

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller e Matheusinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson



Técnico: Thiago Carpini