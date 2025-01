Tenista argentino se rende a João Fonseca: 'Será no mínimo top 5'

O tenista argentino Federico Coria exaltou João Fonseca após vê-lo de perto durante o classificatório do Australian Open.

Fede Coria se rendeu ao brasileiro: "Será no mínimo top 5". O profissional de 32 anos acompanhou a promessa do tênis de perto, assistindo da arquibancada, e o elogiou nas redes sociais. Ele é o atual 97º do ranking.

"O garoto joga outra coisa", acrescentou após ver seu compatriota e xará Federico Gómez ser dominado por Fonseca. O carioca de 18 anos venceu o adversário por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/0) e avançou no qualifying.

Fonseca precisa vencer mais dois jogos para disputar a chave principal de um grand slam pela 1ª vez. Ele volta à quadra para enfrentar Coleman Wong, de Hong Kong. Se avançar, encara na última rodada do qualifying o vencedor da partida entre o argentino Thiago Tirante e o francês Titouan Droguet.

A nova sensação brasileira do tênis emendou a 11ª vitória seguida. Ele, que acabou de ser campeão em território australiano do Challenger 125 de Camberra, encantou os espectadores ao fazer um pontaço de costas durante a partida contra o argentino.

11 wins in a row for Joao Fonseca thanks in part to points like this pic.twitter.com/fRZMCxq1Eg