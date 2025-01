Van Dijk revela decepção com atuação do Liverpool em clássico

Virgil van Dijk, zagueiro do Liverpool, ficou insatisfeito com o desempenho de seu time no empate deste domingo no clássico contra o Manchester United. Ele acredita que sua equipe, líder da Premier League, deve aprender com os erros apresentados neste duelo em Anfield.

"Tínhamos a vantagem de 2 a 1 e deveríamos tentar administrar o jogo e manter a bola com mais de três e quatro passes", afirmou. "Perdemos a bola muito facilmente às vezes e então ficamos mais abertos do que deveríamos. Não somos perfeitos, ainda estamos aprendendo e temos que aprender com isso também", completou.

Honesto, Van Dijk admite que o empate por 2 a 2 com o United ainda pode ser encarado como um bom resultado para o Liverpool contra um rival que, até certo ponto, surpreendeu pelo desempenho.

"Eles tiveram uma grande chance no final que poderia ter sido muito pior do que onde estamos agora. Estou definitivamente decepcionado com a perda de pontos em casa, mas é o que é e temos que seguir em frente e seguiremos em frente", disse o defensor holandês.

Mesmo com a igualdade, o Liverpool segue na liderança da Premier League, com seis pontos de vantagem e um jogo a menos em relação ao Arsenal, segundo colocado.