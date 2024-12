Destaque no Botafogo, Júnior Santos é alvo de clube turco

O Botafogo tem convivido com a saída de alguns jogadores do atual elenco neste fim de temporada. O clube tem sofrido com o assédio por seus principais destaques.

Quem vem sendo especulado fora do Botafogo é o atacante Júnior Santos. De acordo com o site turco 61saat, o Trabzonspor estaria interessado em contar com o jogador.

FECHOU O GOL! ?? Em batalha disputada até os últimos segundos no Barradão, John brilhou com uma grande defesa na reta final e garantiu três pontos importantes para a caminhada do TRI. É O PAREJOHN! ??? #RetrospectivaBFR2024! ? @tvglobo pic.twitter.com/Y4mKX5WjYO ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 29, 2024

Júnior Santos começou 2024 sendo o principal jogador do Botafogo. O atacante ficou de fora por parte do ano por lesão e voltou a ser destaque ao marcar o terceiro gol alvinegro na final da Libertadores.

O jogador tem contrato até 2027 com o Botafogo. Além do Trabzonspor, Palmeiras e Atlético-MG também estariam interessados em e contar com o atleta.