Palmeiras anuncia a contratação do uruguaio Facundo Torres

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira seu primeiro reforço para a temporada de 2025. Trata-se do atacante uruguaio Facundo Torres, que estava no Orlando City, dos Estados Unidos. O atleta assinou com o Verdão até 2029.

Durante a negociação, a diretoria palmeirense precisou superar a concorrência do Cruz Azul, do México, que havia entrado na jogada para ter o uruguaio. O negócio deve girar na casa dos U$ 12 milhões (cerca de R$ 72,5 milhões).

Facundo Torres foi revelado pelo Peñarol, do Uruguai,e foi promovido ao time profissional em 2020. Pelo time uruguaio, ele disputou 71 jogos e em sua primeira temporada na equipe principal, marcou seis gols e deu uma assistência. Ao todo, foram 16 bolas na rede e dois passes para gol.

Em seu clube formador, o uruguaio chegou a atuar ao lado do lateral-esquerdo Piquerez. Ambos, portanto, voltarão a ser companheiros de equipe a partir de 2025.

No ano de 2022, foi vendido ao Orlando City, equipe pela qual se destacou e despertou o interesse do Verdão. Em três temporadas, o uruguaio detém 47 bolas na rede e 19 assistências em 121 jogos.

Facundo Torres também soma convocações à seleção do Uruguai e, inclusive, esteve no plantel uruguaio na disputa da última Copa do Mundo, que aconteceu em 2022, no Catar. Pela Celeste, ele tem oito jogos, um gol e uma assistência.