Mauro Cezar: Vasco tem direito a jogar em casa, mas torcida única jamais

O Vasco tem todo direito de lutar para jogar os clássicos cariocas em São Januário, mas a sugestão do presidente Pedrinho de torcida única contra o Flamengo é absurda, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (2).

A discussão não é nem o direito do Vasco ou não de jogar em São Januário. A questão é torcida única e alguém levantar a possibilidade de torcida única no Rio de Janeiro, que foi o que fez o presidente do Vasco.

Ninguém estava falando em torcida única, ninguém fala nessa coisa horrorosa, essa praga horrorosa que tem aqui em São Paulo e também já se espalhou por alguns estados brasileiros, que é sinônimo de falência do Estado.

O Rio de Janeiro tem uma série de problemas, é milícia, é o tráfico, violência, um monte de coisa, mas ele tem uma coisa do futebol que é muito simbólica, que é você pode ir num jogo do Vasco contra o Flamengo com a camisa do Vasco ou do Flamengo, andar nos arredores do Maracanã e assistir lado a lado se você quiser ficar em um setor misto. Fla x Flu é a mesma coisa.

O colunista destacou que a adoção de torcida única nos clássicos paulistas gerou intolerância entre torcedores, não resolveu o problema da violência e foi um retrocesso no futebol do estado.

Aqui em São Paulo, com a torcida única, se desenvolveu uma intolerância. Já existem gerações de torcedores mais jovens que não admitem que alguém use a camisa do rival no dia do jogo em que ele é mandante.

Isso é um absurdo, um retrocesso, um atraso e eu sou veementemente contra isso não importa aonde.

O colunista ressaltou que o Vasco tem direito de jogar em casa, desde que cumpra os critérios de segurança requeridos pela PM do Rio de Janeiro e pela CBF. Mas com torcida única, jamais.

Sugerir isso foi uma frase muito infeliz do Pedrinho, embora jogar em São Januário seja um direito do Vasco, é óbvio, é o estádio dele, tem todo direito de lutar por isso. Mas não é isso que está em discussão.

Casagrande: Pedrinho está apequenando o Vasco, clássico é no Maracanã

Presidente e ídolo do Vasco, Pedrinho apequena o clube ao propor jogar com torcida única contra o Flamengo em São Januário, opinou o colunista Walter Casagrande.

O Pedrinho levou a semifinal do Carioca ao Engenhão por causa da grama artificial e agora ele quer levar para São Januário com torcida única. Ele está mostrando sensação de inferioridade — ele mesmo não vê mais o Vasco do tamanho do Flamengo.

Em todos os jogos, ele está tentando levar o Flamengo para uma situação desconfortável. Talvez ele ache que consegue equilibrar o jogo porque vai dificultar o Flamengo de alguma maneira, ou sem torcida do Flamengo ou num campo de grama artificial.

O colunista defendeu que os clássicos entre os dois clubes pelo Brasileirão aconteçam no Maracanã.

O primeiro, com mando do Vasco, está marcado para o dia 19 deste mês, mas ainda não tem estádio definido porque São Januário não está liberado para receber clássicos.

O Vasco então não tem mais condição de jogar com o Flamengo no Maracanã? Eu sou contra o jogo em São Januário — o jogo tem que ser no Maracanã. A história do futebol carioca, dos grandes clássicos no Rio, é no Maracanã.

O Pedrinho está apequenando o Vasco nessa fala. Não estou falando das atitudes dele, ele é ídolo do Vasco, é o presidente do Vasco, o presidente às vezes acerta, muitas vezes erra, mas nesse detalhe de jogo com o Flamengo ele está se apequenando.

Assista ao vídeo:

