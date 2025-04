Vitória anuncia a contratação do experiente atacante Renato Kayzer

O Vitória anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do atacante Renato Kayzer, de 29 anos, que estava no Fortaleza. O jogador é experiente no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Criciúma, Athletico-PR, América-MG e Atlético-GO. O atleta assinará até março de 2027 com a equipe baiana.

"NOVO REFORÇO DO LEÃO! O atacante Kayzer é a nova contratação do rubro-negro para esta temporada. O jogador chega com contrato definitivo até Março de 2027. QUE SEJA UM ANO DE VITÓRIA", escreveu o clube em suas redes sociais.

Kayzer chega ao Vitória para suprir a saída de Alerrandro, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024 junto com Yuri Alberto, do Corinthians. O centroavante estava emprestado pelo Red Bull Bragantino, que o vendeu para o CSKA Moscou, da Rússia.

Durante a reta final do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, o técnico Thiago Carpini escalou o meia Matheuzinho e o atacante Fabrício Santos centralizados no ataque do Leão da Barra.

Na última temporada pelo Fortaleza, Kayzer disputou apenas 11 jogos, com três gols marcados. Em sua passagem completa pelo Tricolor Cearense, o jogador atuou 44 vezes e marcou oito tentos.