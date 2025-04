Do Bronx aposta em vitória por nocaute de Poatan em possível revanche contra Ankalaev

Desde que Alex Pereira perdeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) para Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313, alguns fãs de MMA analisam seu futuro com incerteza e até certo pessimismo. Outro brasileiro e ex-campeão do Ultimate, porém, compartilha de uma opinião um pouco mais esperançosa. Após analisar o primeiro confronto, Charles Oliveira elogiou o desempenho de 'Poatan', mesmo com o revés. Já projetando uma revanche imediata, 'Do Bronx' foi além e apostou suas fichas em um desfecho totalmente diferente do primeiro.

Em recente entrevista ao canal de 'Chael Sonnen', no Youtube, Charles afirmou que confia que Poatan dará o troco no russo em grande estilo: com uma vitória por nocaute. Curiosamente, após desbancar o brasileiro na decisão unânime dos juízes no início de março, Ankalaev subiu o tom e prometeu 'apagar as luzes' de Alex Pereira em menos de três rounds, caso o caminho dos dois realmente se cruze novamente no octógono mais famoso do mundo.

"Com certeza muita gente ficou triste com tudo que aconteceu (derrota do Poatan). Muita gente falando, como sempre. Mas eu, como atleta, olhando, acho que ele (Poatan) lutou muito bem. Defendeu todas as quedas do Ankalaev, derrubou o Ankalaev. Só que em um 'timing' dando passo para trás foi quando o Ankalaev conseguiu conectar aquela mão, ficou no jogo agarrado e ganhou a luta ali. Então com certeza vai ter a revanche imediata e acredito que o Poatan pode nocautear no segundo round", analisou Do Bronx.

Indefinição dá o tom da revanche

Apesar de ser o cenário mais provável para a categoria até 93 kg, a eventual revanche entre Ankalaev e Poatan segue sem grandes avanços nas negociações. Recentemente, o wrestler do Daguestão, inclusive, questionou o interesse de Alex no confronto, visto que, ao menos em sua versão, já lhe foi oferecida - e devidamente aceita - uma proposta para uma nova disputa em agosto. Por sua vez, o brasileiro destacou em participação no programa 'The Ariel Helwani Show' que nenhuma oferta havia sido enviada até ele ou sua equipe, mas que estaria disposto a assinar o contrato assim que os termos fossem oferecidos pela liga.

