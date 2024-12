PSG vê tensão entre Luis Enrique e diretor esportivo

O Paris Saint-Germain passa por altos e baixos na temporada 2024/25. Líder do Campeonato Francês, o clube da capital sofre com os tropeços na Liga dos Campeões. E agora observa um desconforto nos bastidores.

Segundo informação deste domingo do diário L'Équipe, há um clima de tensão entre o técnico Luis Enrique e o diretor esportivo Luís Campos. Os dois já teriam discutido acaloradamente.

Os desentendimentos teriam relação com a mudança de postura de Luis Enrique nesta temporada. O técnico espanhol decidiu usar métodos mais rígidos sobre o elenco, com uma postura mais fechada. Essa situação tira um pouco da autoridade de Luís Campos no clube.

Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi estaria acompanhando o caso de longe, sem interceder sobre o trabalho do treinador neste momento.