COB anuncia saída do diretor-geral Rogério Sampaio

Nesta segunda-feira, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou que Rogério Sampaio não será mais diretor-geral da entidade. Após mais de seis anos no cargo, o campeão olímpico deixará a função na segunda semana de janeiro de 2025.

"Gostaria de deixar meu mais profundo agradecimento ao Presidente Paulo Wanderley, à diretoria e aos colaboradores do COB, com os quais convivi nestes mais de seis anos. Foi um período de dedicação extrema e inúmeras conquistas. Deixo o COB com a certeza de que o Movimento Olímpico brasileiro está em um caminho de profissionalização e ascensão", declarou o diretor.

Com Rogério no posto, COB e Time Brasil registraram os três melhores resultados esportivos de sua história: campanha olímpica com o maior número de medalhas (21, nas Olimpíadas de Tóquio 2020), a com mais pódios brasileiros (20, em Paris 2024) e a com mais medalhas somadas em Jogos Pan-Americanos (205, em Santiago 2023). Vale ressaltar que ele foi chefe de missão em Paris e em Santiago.

Medalhista de ouro no judô nas Olimpíadas de Barcelona 1992, Rogério assumiu a função de diretor-geral em maio de 2018. Desde então, fez parte da criação de diversos programas: GET (Gestão, Ética e Transparência) e Esporte Seguro, Congresso Olímpico, COB Expo, Hall da Fama, Canal Olímpico do Brasil e Floresta Olímpica do Brasil.

Além de promover boas práticas de governança, esteve presente em um período de avanços significativos em Alto Rendimento, Desenvolvimento, Marketing e Comunicação, além da redução substancial da dívida do COB.

"O trabalho do Rogério foi irrepreensível à frente do COB. Ele trouxe modernidade e eficiência para a agenda do comitê, que hoje tem inúmeros projetos que são referência internacional. Tanto no campo esportivo quando administrativo, ele contribuiu de maneira decisiva para o esporte olímpico do país", disse Paulo Wanderley, Presidente do COB.