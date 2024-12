Filipe Luís diz que Flamengo busca substituto para Gabigol e projeta adeus

O técnico Filipe Luís admitiu que o Flamengo irá ao mercado em busca de um substituto para Gabigol, que deixará o clube no final da temporada. O treinador detalhou o que a nova contratação precisará ter para se encaixar no perfil procurado.

Com a saída do Gabi, precisamos buscar um nome no mercado. Está claro que o mais importante é encontrar um jogador que cumpra com as características que pede o meu modelo de jogo e o modelo de jogo da torcida, que é esse DNA. Vamos atrás deste nome com a ajuda do scout e diretoria para que possa vir para fazer o elenco crescer e melhorar ainda mais. Filipe Luís em entrevista coletiva

Filipe Luís exaltou Gabigol e citou o planejamento para a despedida do atacante. Gabi tem dois cartões amarelos e pode ficar suspenso do seu último jogo no Maracanã, contra o Vitória, se for amarelado no duelo contra o Criciúma, na quarta-feira (12).

Todo mundo sabe o carinho e amor que tenho por ele. Considero quase como um filho. Temos que ver o que vamos fazer agora porque ele tem dois cartões e merece sair com uma despedida. Ele merece sair como uma lenda, um ídolo eterno do clube. Vamos ver o que vamos fazer para que a torcida possa brindar esse carinho e amor que tem por ele. Merece sair bem. Não está aposentando, mas merece o carinho de todos.

O que mais ele disse?

Vitória sobre o Inter: "Estou feliz, foi um grande jogo, um adversário à altura, que brigava pelo título. Existe essa sinergia com a torcida, os jogadores comprometidos, fizeram um jogo impecável, seguiram o plano de jogo de maneira perfeita e fomos vencedores justos desta partida. Foi a primeira vez que o Inter tomou três gols no Brasileiro e vinha de 15 jogos sem perder... Não é fácil. Parece fácil porque somos o Flamengo, estamos no Maracanã, então dão por natural uma vitória assim e não é natural. Sempre é difícil, por isso valorizo tanto o esforço dos meus jogadores."

Gols em jogadas de bola parada: "Penso que temos sempre que nos cercar de pessoas que nos ajudem e nos façam crescer. O meu primeiro pensamento sempre foi formar comissão forte e me complementar onde preciso de ajuda. O Daniel Alegria [especialista em bolas paradas] está totalmente imerso na bola parada, ele desenha tudo, faz as jogadas e me passa tudo. Juntos, definimos a melhor jogada. A bola parada tem um papel muito importante no jogo. Às vezes, o jogo está travada, como foi com o Fortaleza, e a bola parada desbloqueia. Treinamos esta semana e acabou dando certo com algumas chances. É fundamental ter gente que nos complemente."

Tempos diferentes: "Feliz pelo primeiro tempo, foi perfeito. Plano de jogo saiu perfeito, tanto na defesa quanto no ataque. Jogadores estavam onde tinha de estar. Os ataques estavam acontecendo como planejamos. Desbloqueamos o jogo com bola parada, fizemos 3 a 0, e o time não baixou. Fomos para o intervalo em vantagem e a mensagem foi para seguir assim, atacando. Antes de tomar o gol, tivemos duas ou três chances claras. Voltamos bem, mas o Inter fez o gol, estamos falando do terceiro colocado. É um grande time, tem Alan Patrick, Thiago Maia, Valência, Wesley... Obviamente que é difícil jogar contra um time assim. Fizeram o segundo gol e o time soube sofrer, se defender até o fim. Tivemos outras chances, não fizemos, mas os três pontos têm o mesmo sabor."

Mais chutes: "Sempre penso que criar é mais difícil do que destruir. Quando você cria chances, muitas vezes o último passe não sendo bom, não dá chance clara. Estamos tendo isso. A chance é criada. Sou um cara muito detalhista, vou para casa e vejo jogo e treinos de novo, vejo se meus jogadores poderiam ter finalizado. O Michael sempre tem uma perna a mais, que ele quer tirar para chutar, mas ele cria muito para o time, dá muito para o time, é difícil de marcar. Hoje, criamos e fizemos três gols. No outro jogo, as perguntas foram sobre o time criar e não fazer. Depende do adversário, do momento do jogador, mas o time está criando muito, quero que crie o dobro."

Flamengo-2019 x Botafogo-2024: "Parabenizar o Botafogo, vitória justa e merecida. Parabenizar o Atlético por ter chegado em duas finais. Queria muito estar nesta final e é bom que possamos sentir esta dor porque nos motiva a estar ano que vem. Merecido, a campanha do Botafogo com um time todo novo, a maioria contratado este ano, um investimento alto. Faz crescer ainda mais o nível do Brasileiro e do sul-americano. As comparações não são justas, o futebol evolui a cada ano. Fomos os melhores em 2019, e o Botafogo está sendo o melhor de 2024. Vivem uma grande temporada. Todo mundo começa com a possibilidade de disputar quatro títulos no ano: estadual, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo conquistou dois, e o Botafogo vai conquistar os dois, provavelmente. Este grupo de jogadores conseguiu manter a ambição até o final. O meu elenco é muito qualificado, um dos mais fortes da América e, por mais que outros times possam chegar em finais, acredito cegamente nos meus jogadores. Na minha opinião, tenho o melhor elenco."

De La Cruz e elogio a Pulgar: "Foi muito importante na Copa do Brasil. Fez um jogo perfeito contra o Corinthians na ida, na volta se esvaziou até machucar. Estava com dor, mas não pediu para sair. Fez parte do processo onde o Evertton melhorou e cresceu. Quando um jogador está fora e vê Erick e De La Cruz jogando, ele também aprende. Os meio-campistas são o coração do meu time, são os mais importantes e preciso muito deles. É muito bom poder recuperá-lo. O futebol dele cresce. O Evertton vem jogando muito, o Nico cada vez melhor e o Erick é jogador de nível Barcelona. Quero recuperar muito o Allan."

Alcaraz: "Primeiramente, dá tudo pelo time. Vemos o esforço dele. Cada vez que erra, ele tenta de novo, não se esconde. Tem muita força e obviamente não está no seu melhor momento, mas é um jogador que dá tudo. Todo jogador passa por fases boas e ruins, com muita confiança... Tem fases que você não está no seu melhor momento. Ele não está em uma fase horrível, até porque ele trabalha, treina muito, presta atenção. A execução não está tão fina, mas é questão de tempo. Posso dar todo suporte e carinho para ele superar essa fase e ser o jogador que esperam que seja. Sem pressa, é um jogador que assinou contrato longo com o Flamengo. A torcida pede raça e ele está dando."

Pedro: "Precisamos do Pedro, era o artilheiro do Brasil. Um jogador desse calibre é importante que a gente recupere. É importante que ele volte bem, porque tem a alta médica e a competitiva, que é um pouco diferente. Ele pode estar disponível, mas não no seu melhor nível competitivo. Está indo tudo de maneira perfeita e vamos dar esse suporte para ele voltar e ser importante como vinha sendo."

Jogo contra o Criciúma: "Torcedor pode esperar que os jogadores falem no campo, que possamos ir para lá com os jogadores que estão bem, trabalhando, com confiança e que querem jogar. Vamos para fazer um jogo do mesmo nível de hoje, contra o Fortaleza... E tentar vencer. Essa camisa exige isso, vencer. É preparar bem, um adversário que está no rebaixamento, joga no nervosismo e temos que usar nossas armas para vencer."

Super Mundial: "Já é uma honra jogar o Mundial. Sinal que fizemos bem as coisas nos anos anteriores. Independente do adversário, vai ser muito difícil, estão os melhores do mundo neste torneio. Vamos para ganhar. Nunca vamos só para passar da fase de grupos. Temos de ser realistas: Bayern, Real, têm os melhores jogadores do mundo. Não é fácil, mas tudo pode acontecer. Penso que vai ganhar o Mundial quem estiver em um melhor momento. O Fluminense não está em um bom momento, mas pode estar até junho. É muito cedo para falar disso."

Simeone e Jorge Jesus no Mundial: "A única vantagem é que eu conheço eles e eles não me conhecem nos bastidores. No final das contas, quem joga são os jogadores, eles que fazem a diferença. O Atlético está em um grande momento."

Diego Ribas na comissão? "Diego é um grande amigo, sei do qualificado que ele é, do quão inquieto, sempre quer melhorar, aprender e evoluir. Se decidir trabalhar de novo no futebol, será uma honra trabalhar com ele. Temos uma eleição pela frente, que não depende de mim. Só posso focar na equipe, nas pessoas que estão ajudando."