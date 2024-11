Brasil terá seis finalistas na última etapa da Copa do Mundo de boxe

Nesta sexta-feira, cinco brasileiros garantiram vaga nas finais da última etapa da Copa do Mundo de boxe, disputada no English Institute of Sports, em Sheffield, na Inglaterra. Rebeca Lima, Luiz Oliveira, Breno de Carvalho, Jucielen Romeu e Joel da Silva avançaram em suas categorias e se juntam a Viviane Pereira, que também está na decisão. Por outro lado, Beatriz Soares, Wanderley Pereira e Tatiana Chagas terminaram com medalha de bronze.

A primeira a subir ao ringue foi Rebeca Lima, nos 60kg, que venceu a japonesa Taguchi Ayaka, por 3 a 2. Na final, a brasileira enfrentará sul-coreana Oh Yeonji.

Nos 57kg masculino, Luiz Oliveira dominou o chinês Chen Xinlin, vencendo por decisão unânime. Já Breno de Carvalho, na categoria 63,5kg, também teve facilidade contra o mongol Enkhtur Tegshjargal, chegando a dançar no ringue em certo momento da luta. Ele também venceu de forma unânime, e enfrentará o japonês Shion Nishiyama na final

Jucielen Romeu foi a última entre as mulheres a assegurar vaga na final. Ela derrotou a holandesa Gabriëlle Weerhein nos 57kg. Na decisão, a brasileira encara a ingelsa Viveien Parson. Por fim, Joel da Silva, na categoria super pesada, foi dominante ao encarar o sul-coreano Ju Taeung. Ao vencer os dois primeiros rounds de forma unânime, o baiano controlou o restante da luta, avançando para a final dos +92kg.

Os cinco se juntam a Viviane Pereira, nos 75kg, que se garantiu na final de forma direta devido ao número de inscritas na categoria. As decisões acontecem a partir das 9h (de Brasília) deste sábado e terão transmissão pelo YouTube da World Boxing.

Bia, Wanderley e Tati ficam com bronze

Outro três brasileiros subiram ao ringue nesta sexta-feira, mas não avançaram para a final e ficaram com o bronze. Beatriz Soares perdeu para a inglesa Diona Burman nos 66kg, por 3 a 2.

Wanderley Pereira foi derrotado pelo japonês Wakaya Go, nos 80kg, ao perder nos três rounds. Por fim, Tatiana Chagas sofreu revés na semifinal dos 54kg contra Huang Hsiao-Wen, de Taiwan.

Os atletas garantiram a medalha de bronze pois no boxe não há disputa de terceiro colocado.