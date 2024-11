Cruzeiro busca empate pelo Brasileirão, e Grêmio completa quarto jogo seguido sem vencer

Nesta quarta-feira, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Grêmio se enfrentaram no Mineirão e empataram por 1 a 1. Matheus Pereira foi quem balançou as redes para a equipe mineira, enquanto Braithwaite marcou para os gaúchos, que não vencem há quatro partidas.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 48 pontos, na sétima colocação, vaga que garante à Raposa acesso direto na Libertadores da próxima temporada. Já o Grêmio alcançou os 41 somados, na 14ª posição, mas não vence há quatro jogos (três empates e uma derrota).

O Cruzeiro volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi-Chedid. No mesmo dia, mas às 16h, o Grêmio recebe o São Paulo, na Arena do Grêmio. Ambos os duelos serão válidos pela 36ª rodada.

O placar quase foi inaugurado pelo Cruzeiro logo aos sete minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque pela direita, Willian fez cruzamento rasteiro para a área e encontrou Lautaro Díaz, que chutou de carrinho, mas acertou o travessão.

Aos 18 minutos da etapa inicial, o Grêmio respondeu e abriu o resultado. Após Aravena encontrar João Pedro pela direita, o lateral cruzou para Braithwaite, que se antecipou ao marcador e arrematou de letra para marcar.

O Cruzeiro chegou ao empate aos 41 minutos da primeira etapa. Em tabela rápida com Gabriel Verón, Matheus Pereira finalizou de primeira, com voleio, cruzado, sem chances para o goleiro Marchesín.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 1 X 1 GRÊMIO

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 27 de novembro de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h(de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Miguel Caetano Ribeiro da Costa (SP)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Braithwaite, aos 7? do 1ºT (Grêmio) / Matheus Pereira, aos 41? do 1ºT (Cruzeiro)



Cartões amarelos: Willian, aos 33? do 1ºT (Cruzeiro) / Jemerson, aos 19? do 2ºT (Grêmio)

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Gabriel Verón (Kaique Kenji); Matheus Pereira, Barreal (Japa) e Lautaro Díaz (Tevis)



Técnico: Fernando Diniz

GRÊMIO: Agustín Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Caio e Reinaldo; Dodi (Pepê), Mathías Villasanti e Franco Cristaldo (Monsalve); Alexander Aravena (Edenílson) e Yeferson Soteldo (Pavón); Martin Braithwaite (Diego Costa)



Técnico: Renato Gaúcho