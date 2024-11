Botafogo vencer o Palmeiras no Allianz será 'grande surpresa', diz Arnaldo

Uma vitória do Botafogo contra o Palmeiras nesta terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, no jogo tratado como a final do Brasileirão, será muito surpreendente, avaliou Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Se o Botafogo vencer o Palmeiras no Allianz, vai ser uma grande surpresa.

Um time que em nove pontos em casa contra Cuiabá, Criciúma e Vitória, ganha três, não é confiável.

Arnaldo Ribeiro

Arnaldo destacou que Botafogo e Palmeiras dão sinais opostos na semana decisiva da temporada. O Fogão vem de três empates, e o Verdão, de três vitórias.

Além do confronto valendo a liderança do Brasileirão, o Botafogo tem a decisão da Libertadores no próximo sábado (30), contra o Atlético-MG, na Argentina.

Já o Palmeiras busca igualar o feito do São Paulo de Muricy Ramalho — único a vencer três Campeonatos Brasileiros consecutivos até então.

Se o Botafogo ganhar o Brasileirão, a Libertadores, o que seja, será uma grande surpresa porque a gente não confia no Botafogo. A gente tem motivos para não confiar.

E a gente tem todos os motivos para acreditar que o Palmeiras, fazendo o trivial, será tricampeão consecutivo.

Arnaldo Ribeiro

Mauro Cezar: Botafogo precisa de apoio, não é hora de vaias

É um absurdo alguns torcedores do Botafogo vaiarem os jogadores no momento em que o time mais precisa de apoio, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira.

É um cenário já conhecido, e o Botafogo não está sabendo lidar com isso.

Uma parte da torcida, o que é comum a todas as torcidas brasileiras, tem sempre aquela ala de torcedor-cliente em campo. Um absurdo, vaiando os jogadores, especialmente o Tchê Tchê ainda no final do primeiro tempo.

E o time precisando de apoio, o time em dificuldades. Claramente um time descontrolado dos nervos, um time tenso, sem conseguir criar boas jogadas.

Mauro Cezar

