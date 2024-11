Abel dedica vitória do Palmeiras a Leila após 'resgate' de Gómez na Bolívia

Abel Ferreira dedicou a vitória dramática do Palmeiras contra o Bahia à presidente Leila Pereira — que, de certa forma, teve papel importante no triunfo.

O que ele disse

Não existem jogos fáceis. O que nos falta é humildade de entender que vai ser preciso pagar um preço. Ninguém ganha sem resiliência, equilíbrio, sem esforço, sem qualidade, espírito de equipe. Foi isso que vocês viram nos últimos cinco minutos: o Flaco correu para trás, o Rony deu carrinhos, o Rocha jogou como podia, o Gómez que jogou ontem. Isso que temos que valorizar, temos que dizer à nossa presidente: 'Obrigado, presidente. Pelo esforço que fez para colocar o jogador à disposição do treinador, muito obrigado, essa vitória é sua'. Nunca pensei que o Murilo ia se lesionar, mas o futebol é isso. O Gómez chegou hoje de manhã e jogou 30 minutos no top. Abel Ferreira em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras contra o Bahia.

"Eu, se calhar, não acreditava que o Gómez tivesse condições de jogar. A presidente me ligou e disse 'pode ser preciso. Vou mandar o avião ir buscar'. E não é que foi preciso mesmo? Se ela não liga, ele não tinha jogado. Chegou no almoço vestido com o uniforme de treino do Paraguai. Pode ser preciso, não sei se um minuto, dois ou três", acrescentou o treinador.

O que aconteceu

A presidente Leila Pereira enviou um de seus aviões para trazer o zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Richard Ríos dos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas.

A aeronave particular dela chegou em La Paz, onde o Paraguai, de Gómez, jogou contra a Bolívia nessa terça-feira.

Depois da partida, o avião foi para Barranquilla, onde a Colômbia, de Ríos, encarou o Equador, e seguiu direto para Salvador (BA).

Durante o trajeto, os atletas receberam cuidados de um fisioterapeuta do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Gómez acabou sendo importante na partida mesmo começando no banco. Aos 20 minutos do 2º tempo, Murilo sentiu uma lesão, e Gómez entrou na partida. O defensor paraguaio foi importante nos duelos aéreos e deu mais segurança à defesa nos minutos finais.

Ríos cumpriu suspensão e não entrou em campo contra o Bahia. Ele foi "resgatado" para já treinar com a equipe a partir de amanhã, já que o Palmeiras joga nesta sábado (23), contra o Atlético-GO.

Veja outros trechos da coletiva de Abel Ferreira

Dificuldades da partida: "Hoje o Corinthians jogou 11h, e um jogador falou sobre o quão é difícil jogar com calor. Hoje nós tínhamos não só o Bahia que vinha sem jogos sem ganhar precisando ganhar, com a mesma pressão de ganhar todos os jogos como o Palmeiras. Como o calor do jogo, o gramado na minha opinião não é dos melhores, mas tivemos equilíbrio, resiliência, que é a marca dessa equipe. Lidamos com todas as adversidades. É verdade que não tivemos eficácia em alguns jogos, hoje fomos eficazes, soubemos lidar e fomos resilientes em momentos difíceis, em que sofremos o gol e na reta final o que conta para nós é ganhar, o que mais importante. Não dependemos de nós, fazemos uma campanha melhor que no ano passado, mas o Botafogo faz uma campanha brilhante e precisamos continuar fazer o nosso".

Situação de Felipe Anderson: "Eu sei que vocês gostam de falar de forma individual, mas o futebol é um jogo coletivo. Vocês deveriam falar de como entraram o Vanderlan, o [Flaco] López, o Rômulo, o Menino. O Rony se sacrificou na fase final para fechar o corredor esquerdo, quando o Bahia não tinha nada a perder e meteu tudo na frente por cinco jogos sem ganhar. O Felipe é um jogador coletivo. As pessoas acham sempre que o jogador tem que resolver as coisas como se uma equipe de futebol pertencesse a um jogador só. Ele nos ajuda na direita, esquerda e no meio. Acho que lhe falta ser um bocadinho egoísta. Do resto nós sabemos o que pode entregar, muito solidário com a equipe, todo mundo gosta dele, e como vocês gostam de falar individualmente de jogadores e parece que escolhem alvos: estou muito satisfeito com o desempenho dele e da equipe. Quero que os jogadores mantenham esse espírito e atitude que já vem o último jogo. Jogamos muito, criamos muito, empurramos o adversário para trás e só fizemos um gol. Olho para a produção da equipe e não fomos eficazes, hoje não produzimos muito, com muito menos, fizemos mais".

Vitória dramática: "Hoje foi a vitória do suor, vitória da atitude, do espírito. Às vezes é com nota artística, mas nem sempre dá pra ter nota artística. E quando não dá, temos que ganhar. No final das contas o que conta é ganhar. Hoje viemos com esse propósito, é dar parabéns aos jogadores, lutaram, sofreram. Tomamos um gol e mantemos o equilíbrio. Um belo cruzamento do Vanderlan, que o deixei de fora contra o Grêmio, ele veio falar comigo e estava à espera disso, expliquei pra ele. Hoje entrou, muito bem, grande assistência. E hoje o Flaco López fez o trabalho que tinha que fazer. Sobre o Rony, ele fez o que tem que fazer: entregar. Sabe que tem que matar um leão por dia. Não estejam à espera dele fazer o que faz o Neymar. Ele entrega outras coisas, entrega o que tem".

Avaliação da atuação contra o Bahia: "Na minha opinião fizemos um jogo muito melhor no Corinthians do que hoje. Muito melhor do que hoje. Sabe qual é a diferença? Hoje ganhamos. Mas no jogo contra o Corinthians fomos muito melhor. Mas futebol é isso. Precisamos manter calma, equilíbrio. O que é o pilar de tudo é o mental".