Corinthians é derrotado pelo Vasco em duelo pelo NBB

Duas camisas fortes do futebol se encontraram na rodada deste domingo pelo NBB (Novo Basquete Brasil). Jogando no Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário, o Vasco derrotou o Corinthians por 90 a 84.

A partida foi marcada por altos e baixos das equipes. O Vasco teve um grande desempenho no primeiro tempo, sofreu a virada depois do intervalo, mas acordou e garantiu a vitória no quarto período.

Jamaal foi o grande destaque do Vasco, com 16 pontos, 6 rebotes e 8 assistências. Mas o posto de cestinha do jogo ficou com o corintiano Victão, autor de 30 pontos.

As duas equipes ocupam posição intermediária na temporada 2024/25 do NBB. O Vasco tem seis vitórias e cinco derrotas, enquanto o Corinthians ganhou apenas quatro vezes em dez partidas.

Em outro jogo disputado neste domingo, o Pato sofreu, mas venceu o Paulistano por 66 e 65.