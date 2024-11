Santos encerra jejum de oito anos sem conquistar título

Os torcedores do Santos podem, enfim, voltar a gritar "é campeão". Neste sábado, o Peixe contou com o tropeço do Novorizontino e, mesmo sem entrar em campo, garantiu o título antecipado da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, chegou ao fim um jejum de oito anos.

Os alvinegros, claro, não gostariam que a equipe saísse da fila na Segunda Divisão. O caneco, porém, traz um sentimento de missão cumprida para o time da Baixada Santista, que está de volta à elite do futebol brasileiro.

O último título do Alvinegro Praiano havia sido em em 2016, ainda com o técnico Dorival Júnior no comando. Na época, o time sagrou-se campeão do Campeonato Paulista em cima do Audax de Fernando Diniz, com vitória de 2 a 1 no agregado.

Desde então, o Santos esteve próximo de voltar a erguer uma taça em duas principais oportunidades, mas acabou batendo na trave em ambas. A primeira delas foi em 2020, na decisão da Copa Libertadores, e a mais recente delas aconteceu em 2024, na final do Paulista.

Em 2020, o Peixe chegou à final da Libertadores desacreditado, contra um Palmeiras que já havia conquistado dois títulos no ano. O Alvinegro deu trabalho, mas o Verdão levou o título graças a um gol de Breno Lopes no apagar das luzes do segundo tempo.

Já nesta temporada, o Verdão foi o responsável por tirar outro título que encerraria o jejum do Santos. Os dois times estiveram frente a frente novamente, dessa vez na final do Paulistão, e o Alviverde saiu campeão mais uma vez.

O time da Baixada Santista ganhou o primeiro jogo na Vila por 1 a 0. Contudo, o Palmeiras conseguiu a virada na volta, venceu por 2 a 0 e tirou mais um troféu do Santos.

Agora, porém, não há nenhum alviverde - e nenhum outro rival - que possa tirar o troféu da Série B das mãos do Peixe. O time soma 36 partidas no torneio, com 20 vitórias, oito empates e oito derrotas, além de 56 gols marcados e 28 sofridos. O aproveitamento é de 63%.

O foco, agora, é em 2025. O clube espera retornar forte à elite para, quem sabe, voltar a erguer uma taça de expressão em breve.