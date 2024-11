Lateral Dodô celebra oportunidade na seleção brasileira: "tão repentina"

O lateral-direito Dodô, de 25 anos, que atua pela Fiorentina (ITA), já se apresentou à seleção brasileira nesta última sexta-feira (15), em Salvador, onde o Brasil atua na próxima terça-feira (19), diante do Uruguai, pelas Eliminatórias à Copa 2026, às 21h30 (horário de Brasília).

O que aconteceu

O lateral-direito foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para suprir a ausência de Vanderson. O jogador do Monaco recebeu o segundo cartão amarelo diante da Venezuela, e está suspenso.

Dodô começou a carreira no Coritiba, em 2016, e foi vendido para o Shakhtar Donetsk (UCR), em 2018, por onde atuou até 2022, exceto no período em que esteve emprestado para o Vitória de Guimarães (POR), na temporada 2018-19.

Em 2022, o brasileiro foi para a Fiorentina, onde joga atualmente como titular da equipe do técnico Raffaele Palladino, que ocupa a 3ª posição do Campeonato Italiano, com 25 pontos, um atrás do líder Napoli.

Em entrevista à CBF TV, o lateral celebrou a convocação, dizendo que "era um momento que estava esperando há muito tempo, era um sonho. Agora, é dar continuidade", afirmou Dodô, que fará seu primeiro jogo na equipe principal, tendo já defendido o Brasil nas seleções sub-17, sub-20 e olímpica.

Foi na noite de quinta-feira. Eu estava junto com a minha esposa e com a minha filha. Estávamos organizando uns negócios da escola dela para sexta-feira. Minha filha teria uma apresentação e eu recebi uma mensagem do staff da seleção. Eles me avisaram que eu poderia ser convocado. Passado um tempo, eles me ligaram, confirmaram a convocação e me avisaram que teria de viajar na sexta-feira logo de manhã. Nesta hora, eu e minha esposa nos olhamos e comemoramos. A gente falou assim: é sério, é isso mesmo? Foi uma coisa tão rápida, tão repentina. Estou muito feliz, era um momento que eu estava esperando há muito tempo, era um sonho já, e agora é só dar continuidade.

Dodô, em entrevista à CBF TV

A Fiorentina também ficou muito feliz. Eles queriam tanto um jogador na seleção representando a Florentina. É um motivo muito gratificante. Estamos fazendo uma boa campanha no Campeonato Italiano.

Dodô, em entrevista à CBF TV

Conheço grande parte deles, já joguei contra ou junto na seleção de base. Disputei o Mundial Sub-17, naquela época eu já tava com o Éder Militão, Guilherme Arana. Na seleção Sub-20, encontrei o Arana, o Gabriel Magalhães, o Paquetá, o Richardson. Tenho um convívio muito amigável com eles. Na seleção olímpica sub-23, encontrei o Bruno Guimarães, entre outros jogadores que passaram pela seleção.

Dodô, em entrevista à CBF TV