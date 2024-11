Com gol nos acréscimos, Ituano vence Vila Nova e segue vivo na Série B

Neste sábado, o Ituano venceu o Vila Nova por 4 a 3, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela penúltima e 37ª rodada da Série B. Os gols dos mandantes foram marcados por Luciano Naninho, Alesson e Jemmes. José Aldo, Leozinho, Salatiel e Vinícius Paiva anotaram os tentos para os visitantes.

Com o resultado, o Ituano chegou a 37 pontos, na 18ª colocação, e torce para um tropeço do CRB, primeira equipe fora da zona do rebaixamento, que tem 39 e ainda joga na rodada, para chegar com chances de permanecer na Série B na última rodada. Já o Vila Nova está na oitava posição, com 55 pontos, e não tem mais chances de subir para a Primeira Divisão.

As equipes voltam a campo no próximo dia 24, um domingo, às 18h30 (de Brasília), para disputarem a última rodada da Série B. O Ituano recebe o Amazonas. Enquanto o Vila Nova visita o Paysandu.

VITÓRIA HERÓICA DO GALO! ?? Em jogo com duas viradas, o @ituanooficial vence o Vila Nova e se mantém vivo na luta contra o rebaixamento. Noite histórica no Estádio OBA! ?? pic.twitter.com/cJlTb7phEV ? Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) November 17, 2024

O jogo começou movimentado e o Ituano abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Após bela jogada, Gabriel Falcão tocou para José Aldo na área, que bateu na saída do goleiro para balançar as redes.

Pouco tempo depois, aos 17 minutos, o Vila Nova chegou ao empate. Alesson recebeu passe de Júnior Todinho na área e acertou um belo chute no ângulo esquerdo.

Aos 33 minutos, o Vila Nova virou a partida. Alesson perdeu uma grande oportunidade, mas no rebote tocou para Luciano Naninho na pequena área e o atacante só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

Três minutos depois, o Ituano deixou tudo igual novamente. Leozinho avançou pela direita, driblou o marcador e finalizou no ângulo para marcar um golaço.

A etapa final iniciou na mesma intensidade que a primeira e, aos dez minutos, o Vila Nova ficou à frente do placar. Luciano Naninho acertou belo cruzamento na área e Jemmes desviou de cabeça para anotar o terceiro gol da equipe.

Aos 39 minutos, o Ituano empatou de novo. José Aldo cobrou escanteio para Salatiel, que venceu a disputa pelo e cabeceou no cantinho.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos, o Ituano fez o gol da virada, mas o tento foi anulado. Após confusão na área, a bola sobrou para Marcelo Mineiro, que mandou para o gol. Porém, o assistente marcou o impedimento, que foi confirmado pelo VAR logo depois.

O Ituano fez o gol da vitória aos 54 minutos. Após cruzamento pela esquerda, Vinícius Paiva cabeceou, o goleiro Dênis Júnior falhou e deixou a bola entrar.