Dorival convoca Dodô e Alex Telles para Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira terá duas caras novas para o duelo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira as convocações do lateral direito Dodô, da Fiorentina, e do lateral esquerdo Alex Telles, do Botafogo.

Os dois atletas chamados vão substituir, respectivamente, Vanderson, suspenso nas Eliminatórias pelo segundo cartão amarelo, e Guilherme Arana, vítima de uma entorse no tornozelo direito antes da partida contra a Venezuela.

Nesta convocação, o nome que mais chama a atenção é o de Dodô, de 25 anos. Revelado pelo Coritiba, o jogador teve passagens por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Vitória, de Portugal, antes de ir para a Fiorentina. Nesta temporada, disputou 16 partidas com a camisa do time italiano.

Dodô e Alex Telles são esperados nesta sexta-feira em Salvador. Assim, estarão à disposição na reapresentação da equipe a partir deste sábado - o elenco que esteve no empate contra a Venezuela recebeu um dia de folga.

O Brasil enfrenta o Uruguai na terça-feira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h45 (horário de Brasília).