Veja por que Otero é fundamental para o Santos na Série B mesmo sem ser titular absoluto

O meia-atacante Otero oscilou e não foi titular durante toda a Série B do Brasileirão. Ainda assim, o jogador tem sido peça-fundamental para o Santos durante a sua campanha na Segunda Divisão.

O jogador participou de 34 das 35 partidas disputadas pelo Peixe na competição, mas foi titular em 23. A quantidade de gols marcados pelo venezuelano não foi alta: apenas quatro. Ele, entretanto, contribuiu de outras formas.

Ao todo, Otero soma 11 participações em gols pelo Santos na Série B. Seja em bolas na rede, assistências ou nas vezes em que ele teve contribuição decisiva para jogadas que resultaram em tentos.

Desta forma, o meia-atacante participou de gols em oito jogos do time. Destes oito, cinco ajudaram a alterar o placar e deram pontos valiosos ao Peixe.

O último deles foi na vitória sobre o Vila Nova, por 3 a 0, no sábado passado. Otero deu a assistência para Basso ir às redes e fazer 1 a 0, além de sofrer o pênalti convertido por Guilherme e fechar o placar com um belo gol de falta.

Em outras partidas, ele não participou diretamente, mas foi decisivo para que o tento saísse. No triunfo por 2 a 1, em cima do América-MG, na Vila Viva Sorte, ele bateu escanteio que gerou um cabeceio perigoso. No rebote, Wendel fez o primeiro gol do Santos.

Desta forma, Otero foi diretamente responsável por quatro triunfos e um empate da equipe alvinegra, totalizando 13 pontos. Se não fosse por ele, o time poderia ter soma apenas cinco pontos nestas partidas e, nesta altura, estaria com 57. Pontuação esta que deixaria o Peixe, neste momento, fora do G4 da Série B.

Contratado no início do ano, Rómulo Otero superou a desconfiança da torcida e foi importante na campanha do vice-paulista e também na Segunda Divisão.

Apesar das oscilações, ele ajudou o time a liderar o torneio e ficar muito perto do acesso à Série A. O Peixe pode ter o retorno à elite confirmado já na próxima rodada, contra o Coritiba, no Couto Pereira. O duelo está agendado para dia 11, na próxima segunda-feira, no Couto Pereira.

O Santos precisa vencer para garantir o acesso sem depender de outros resultados. Já em caso de um empate ou uma derrota, tem que torcer por um tropeço do Ceará, diante do Botafogo-SP, no dia seguinte.

Veja todos os jogos que Otero participou de gol na Série B:

Ceará 0 x 1 Santos (fez um gol de falta que definiu a vitória)



Santos 2 x 0 Ituano (sofreu um pênalti que gerou gol)



Santos 4 x 0 Coritiba (cobrou falta que gerou rebote, aproveitado por Giuliano, e deu assistência)



Santos 2 x 1 América-MG (cobrou escanteio que gerou gol)



Santos 1 x 1 Novorizontino (fez gol)



Santos 3 x 2 Mirassol (deu assistência que definiu a vitória)



Chapecoense 3 x 2 Santos (fez gol)



Santos 3 x 0 Vila Nova (deu assistência, sofreu pênalti que gerou gol e fez um gol de falta)