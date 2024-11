Sueco ofusca Haaland com três gols, e Sporting goleia City com virada épica

O Sporting manteve sua boa fase, goleou o Manchester City de virada por 4 a 1 na Champions League e, de quebra, aumentou sua invencibilidade para 16 jogos na atual temporada. Um inspirado sueco Gyokeres ofuscou um tímido norueguês Haaland e marcou três vezes para os portugueses, que também balançaram as redes com Maxi Araújo — Foden diminuiu para os comandados de Pep Guardiola.

O resultado deixou a equipe de Lisboa na 2ª posição do torneio continental com 12 pontos (três vitórias e um empate). O City, por outro lado, estacionou nos 7 pontos.

Os times voltam a jogar pela Champions no próximo dia 26. O Sporting recebe o Arsenal, enquanto os ingleses, também em seus domínios, encaram o Feyenoord.

Como foi o jogo

O City iniciou pressionando e achou rapidamente um gol com Foden, mas viu o adversário explorar a velocidade e empatar com a sensação Gyokeres. O sueco até desperdiçou uma jogada cara a cara com Ederson, mas se redimiu ao evitar o segundo gol inglês e, pouco antes do intervalo, igualar o marcador.

O 2° tempo começou com um elétrico Sporting marcando três vezes em dois minutos com protagonismo de Trincão. O atacante deu linda assistência para Maxi Araújo virar aos 19 segundos e, logo depois, sofreu pênalti de Gvardiol — e convertido por Gyokeres, que marcou outra vez em penalidade já nos minutos finai e chegou a 24 gols em 20 partidas na temporada.

Gols e destaques

Bobeou, dançou. O City abriu o placar aos três minutos em uma falha de Morita. O volante japonês recebeu ainda no campo de defesa, se atrapalhou e acabou desarmado por Foden, que carregou até a entrada da área e acertou um lindo chute cruzado, sem qualquer chance de defesa para Israel: 1 a 0.

Foden celebra gol em Sporting x Manchester City, duelo da Champions League Imagem: FILIPE AMORIM / AFP

Sueco perde... Os mandantes quase empataram logo depois do gol de Foden, mas a sensação Gyokeres decepcionou: em contra-ataque gerado em erro de passe de Savinho, o sueco recebeu em profundidade e sem qualquer marcação dos zagueiros, mas titubeou e tentou, sem sucesso, deslocar Ederson, que não teve grande trabalho para defender.

... sueco defende... Os ingleses, por pouco, não ampliaram o placar com Haaland. O norueguês subiu mais do que todo mundo em escanteio e encobriu, com uma cabeçada na medida, o goleiro Israel. O problema é que Gyokeres, até então vilão, apareceu em cima da linha e afastou o perigo.

Gyokeres celebra gol do Sporting sobre o Manchester City em jogo da Champions League Imagem: Gualter Fatia/Getty Images

.... e sueco marca. Gyokeres se redimiu, de fato, pouco antes do intervalo. Em novo contra-ataque do Sporting, ele recebeu lançamento de Quenda e, em velocidade, se desvencilhou da marcação de Simpson-Pusey antes de superar Ederson em chute cruzado: 1 a 1.

Sporting faz gol relâmpago. O time de Rúben Amorim voltou dos vestiários elétrico e demorou só 19 segundos para virar. Maxi Araújo, ainda do campo de defesa, acionou Trincão e disparou. Depois de escapar dos marcadores, o atacante deu lindo passe e concluiu a tabela antes de o lateral fuzilar Ederson: 2 a 1.

Apagão inglês, explosão portuguesa. O Sporting aproveitou o apagão dos comandados de Pep Guardiola e, na saída de bola, aproveitou erro de passe de Gvardiol e se lançou ao ataque. Resultado? Pênalti cometido pelo próprio croata em cima de Trincão. Gyokeres bateu forte e cravou o 3 a 1.

Gvardiol, do Manchester City, derrubou Trincão, do Sporting, durante jogo da Champions League Imagem: David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images

Hat-trick de Gyokeres. O atacante do Sporting estava imparável e transformou a vitória em goleada aos 35 minutos — também de pênalti. Ele deslocou Ederson com muita categoria após Matheus Nunes derrubar Catamo dentro da área: 4 a 1.