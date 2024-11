Joia do Leverkusen está na mira do Real Madrid, diz jornal

O Real Madrid está interessado no meia Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, e negocia a contratação do jogador, segundo a imprensa europeia.

O que aconteceu

Wirtz brilhou na temporada quase perfeita do Leverkusen e chama a atenção de gigantes da Europa.

O Real Madrid surge como um dos principais interessados no futebol do jogador, um dos pilares do título invicto do Leverkusen na última temporada.

A equipe merengue busca um jogador jovem para o meio de campo, para suprir a saída de Tony Kroos e uma possível saída de Modric.

O meia de 21 anos marcou 18 gols e deu 20 assistências em 49 jogos na temporada 2023/24.

O time alemão tenta segurar o jogador, mas sabe que será difícil resistir às investidas do Real Madrid.

Wirtz, que tem contrato até 2027, tem valor de mercado avaliado em 130 milhões de euros - R$826 mi.

O time de Xabi Alonso quer pelo menos R$150 milhões - R$954 mi - para negociar o jogador.

O Leverkusen prefere negociar o meia com o Real Madrid do que com o Bayern de Munique, rival direto do país.

A temporada espetacular de Wirtz o fez alcançar a 12ª posição no ranking da Bola de Ouro.

As informações são do jornal inglês 'SkySports' e do espanhol 'Sport'.